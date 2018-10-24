İsrail, minikleri okulsuz bıraktı

İnsanlık tarihinin yüz karası Siyonistler, Filistinli Müslümanlara zulüm ve baskını sürdürüyor...

Tüm dünya, fakir ve yoksul Afrika ülkelerinde bile çocukların eğitimsiz kalmaması için mücadele verirken İsrail devleti, Filistinlilerin bir parça daha toprağını elinden almak için okulları da yıkıyor.

Geçtiğimiz hafta işgal altındaki Batı Yaka’nın Nablus kentinde öğrencilerin İsrail askerlerine ve Yahudi yerleşimcilere taş attığı iddiasıyla bir liseyi kapatıp çocukları eğitimsiz bırakan Siyonistler, dün yine sahnedeydi.

İşgal altındaki Batı Yaka’da bulunan Ürdün Vadisinde ruhsatsız olduğu gerekçesiyle bir Filistin okulu İsrail tarafından yıkıldı.

Öğrencilere müdahale

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı birlikler Tubas kenti yakınlarındaki Filistinli bir bedevi köyüne baskın düzenleyerek köydeki okulu yıktı. Bölgeyi kordon altına alan İsrail güçleri yıkım sırasında köy sakinleri ile okulda okuyan Filistinli öğrencileri alana yaklaştırmadı. Ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılan karavan okulun köydeki bedevi Filistinli ailelerin çocuklarının eğitim alması için Filistin Eğitim Bakanlığı tarafından açıldığı aktarıldı.

Tek amaç işgal etmek

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) 4 Şubat’ta yayımladığı bir raporda, Doğu Kudüs ile Batı Yaka’daki “C” bölgesinde 45 okulun yıkılma tehlikesi bulunduğunu bildirmişti. 1995’te imzalanan Oslo anlaşmasına göre Batı Yaka’nın yüzde 61’lik bölümü olan C bölgesinde idari ve güvenliği elinde tutan İsrail, topraklardan Filistinlileri atmak için sürekli bahane üretip ya evlere baskın yapıyor ya yıkıyor ya da okulları yok ediyor.