İsrail Mescidi Aksa'ya saldırmıştı... Görüntüler geldi! "Nöbet tutuyoruz, dua istiyoruz"
Terör devleti İsrail, dün Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemiş, Müslümanlara saldırarak kadim mescidin kapılarını kapamıştı. İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik barbar baskınına ait görüntüler geldi.13 Mart 2019 Çarşamba 15:10
yeniakit.com.tr İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan polis karakoluna "molotofkokteyli" atıldığı iddiasıyla dün öğle namazının ardından Harem-i Şerif'in içerisinde yer alan Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenlemiş, içeride bulunan Filistinlilere, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlerine saldırmıştı. Olayın ardından polis Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmıştı.
Görüntüleri geldi
İsrailli teröristlerin baskınına ait görüntüler gelmeye başladı. Terör devletinin polisleri tarafından Mescid-i Aksa’nın dışına çıkarılan bir Müslüman, olay sonrasında yaşananları videoya kaydetti.
“Dua istiyoruz”
Videoyu çeken şahıs, “Nöbet tutuyoruz, sizden dua istiyoruz.” ifadesini kullandı.
Kapılar bugün açıldı
Terör devleti İsrail polisi tarafından dün öğle namazı sonrası tüm kapıları kapatılan Mescid-i Aksa'nın kapıları yeniden açıldı.
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