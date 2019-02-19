"İsrail Mescid-i Aksa'ya savaş açtı"

AMMAN (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini "açık savaş" olarak nitelendirdi.

Zanun, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail kuvvetlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin, "Harem-i Şerif'in zaman ve mekan olarak bölünmesini dayatmak için yapılan ön çalışmalar" olduğunu belirtti.

İşgal güçlerinin ihlallerine tepki gösteren Zanun, "İsrail Mescid-i Aksa'ya açık savaş başlattı." ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra İsrail vatandaşı Arapların zorla evlerinden çıkarılıp yerlerine radikal Yahudi yerleşimcilerin yerleştirilmesi ve son dönemlerde artan Filistinlilere ait evlerin yıkılması gibi uygulamaların da devam ettiğine dikkati çeken Zanun, uluslararası topluma ve ilgili kurumlara İsrail'in işgal altındaki Kudüs'e yönelik saldırılarını önlemek için acilen harekete geçmeleri çağrısında bulundu.



İsrail polisi dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını birkaç saatliğine kapatmış, olay Filistinlilerin büyük tepkisine neden olmuştu.



Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na pazar günü İsrail polisi tarafından zincir vurulduğu bildirilmişti.















