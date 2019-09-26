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Terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattı

Terör devleti İsrail, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın bütün kapılarını kapatarak girişleri engelledi.

26 Eylül 2019 Perşembe 19:52
Terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattı

Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Siyonist İsrail Rejimi güçlerinin Harem-i Şerif'in bütün kapılarını kapattığını ve girişlere izin vermediğini söyledi.

"Kabul edilemez"

Kisvani, "Mescid-i Aksa'nın tekrar kapatılması kabul edilemez. İsrail, bir politika haline getirdiği bu yaklaşımına derhal son vermelidir." dedi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, işgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın avlusunda bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Öte yandan işgalci İsrail polisinden yapılan açıklamada, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "bıçaklısaldırı" girişiminde bulunduğu iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, olaya ilişkin herhangi bir detay verilmedi.

Görgü tanıkları Siyonist İsrail Rejimi polisinin ayrıca Mescid-i Aksa çevresindeki Eski Şehir bölgesinin ana giriş kapılarını da kapattığını aktardı.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 19:52
  1. Mescid-i Aksa
  2. Ömer el-Kisvani
  3. Harem-i Şerif

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