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Terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa’nın imamlarını hedef aldı

Kubbetu's Sahra’ya baskın düzenleyen terör devleti İsrail'in eli kanlı polisi, Mescid-i Aksa’nın imamlarına ve görevlilerine saldırdı.

12 Mart 2019 Salı 15:04
Terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa’nın imamlarını hedef aldı

Kubbetu's Sahra’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın imamlarına ve görevlilerine saldırdı, Harem-i Şerif’in bazı kapılarını kapattı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:04
  1. İsrail polisi
  2. Mescid-i Aksa
  3. Kubbetu's Sahra
  4. Harem-i Şerif

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