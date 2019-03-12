Terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa’nın imamlarını hedef aldı
Kubbetu's Sahra’ya baskın düzenleyen terör devleti İsrail'in eli kanlı polisi, Mescid-i Aksa’nın imamlarına ve görevlilerine saldırdı.
12 Mart 2019 Salı 15:04
Kubbetu's Sahra’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın imamlarına ve görevlilerine saldırdı, Harem-i Şerif’in bazı kapılarını kapattı.
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