İsrail medyasında Öymen sevgisi

BM İnsan Hakları Komisyonu’nun Mavi Marmara gemisiyle ilgili raporunun 27 Eylül’de kabul edilmesinin ardından, CHP Bursa Milletvekili Onur Öymen’in 4 Ekim 2010 tarihinde TBMM’ye verdiği bir soru önergesi, Yahudi basınında büyük ilgi gördü. Öymen, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevaplaması için verdiği soru önergesinde yer alan, “Raporun 80. maddesinde yer alan, yardım filosunu düzenleyen kuruluşun insanî yardımdan ziyade siyasi amaçla hareket ettiği yolundaki ifadeleri hükümet tarafından da paylaşılıyor mu?” şeklindeki soru, önce Türkiye’de Şalom gazetesi tarafından bu haftaki sayısında manşete çekildi, ardından da İsrail medyasında “CHP’li Öymen’den Davutoğlu’na çok ciddi Mavi Marmara soruları” başlığıyla duyuruldu.



YAHUDİLERİN DİKKATİNİ ÇEKEN SORULAR



CHP’li Onur Öymen, önergesinde, ABD’nin rapora karşı çıktığını ve 15 Avrupa Birliği üyesi ülkenin de çekimser oy kullandığını hatırlatarak, bunun nedenlerini sormuştu. Öymen şu soruları yöneltmişti: “Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç’ın 1 Haziran tarihinde TBMM’de yaptığı konuşmada, başta ABD olmak üzere pek çok ülkenin olayı kınayan açıklamalar yaptığı yolundaki beyanlara rağmen, ABD’nin rapora olumsuz oy vermesinin sebebi nedir? Çekimser kalan 15 AB ülkesinin hükümet yetkilileri tutumlarını hangi gerekçelerle haklı göstermeye çalışmışlardır? Raporun 80. maddesinde yer alan, yardım filosunu düzenleyen kuruluşun insani yardımdan ziyade siyasi amaçla hareket ettiği yolundaki ifadeleri hükümet tarafından da paylaşılıyor mu?”



ÖYMEN, DAVOS KRİZİNDE DE PERES YERİNE ERDOĞAN’I SUÇLAMIŞTI



CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, Başbakan Erdoğan’ın 2009 yılında Davos’u terketmesini de eleştirmişti. Öymen, bu hareketin Türkiye’ye pahalıya mal olacağını iddia ederek şunları söylemişti: “Bu kadar haklı bir dava bu kadar kötü savunulamaz. Siz orada Hamas’ı değil, Filistin’i savunacaksınız. Siz biliyor musunuz, Hamas, AB’nin terörist örgüt listesinde PKK ile aynı sayfadasınız. Şimdi siz Filistin halkının çektiği ızdırapları dile getirirseniz, herkes sizi alkışlar, ama siz Hamas’ı savunuyor ve bunların sözcülüğüne soyunuyorsunuz. İnanılır gibi değil. Tamamen cihad fikri ile konuşuyor. Aslında modern dünyada Davos değil, Erdoğan bitmiştir. Bütün Arap ülkeleri Hamas’a tepki gösteriyor. İsrail’in insanlık dışı saldırıları ayrı bir iş. Ama gidip terörist Hamas’ı savunursanız, Türkiye’yi dünyada 5 paralık edersiniz. Peres’e ‘Sen’ diye hitap edemezsiniz. Uluslararası ilişkide böyle bir üslup yok. Başbakan çok yanlış yaptı.”