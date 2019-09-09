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İsrail Mahkemesi'nin "Filistinlilerin cenazelerini alıkoyma" kararına tepkiler

Hamas ve FHKC, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Filistinli şehitlerin cenazelerinin alıkonulması uygulamasının devamına yeşil ışık yakan kararı, "insan haklarının açıkça ihlali" şeklinde değerlendirdi

09 Eylül 2019 Pazartesi 18:37
İsrail Mahkemesi'nin "Filistinlilerin cenazelerini alıkoyma" kararına tepkiler

GAZZE (AA) - Filistinli gruplar, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Filistinli şehitlerin cenazelerinin alıkonulmasına ilişkin kararına tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin, Filistinli şehitlerin cenazelerinin alıkonulması uygulamasının devamına yeşil ışık yakan kararın, "ırkçı ve insan haklarının açıkça ihlali" olduğunu söyledi.

Mahkemenin bu kararının, halkın mücadele süreci ile siyonist işgal karşısındaki birlik ve beraberliğinde herhangi bir değişime yol açamayacağını belirten Kanu, ayrıca şehit yakınlarıyla Batı Şeria'daki gençlerin irade ve azmini kıramayacağını kaydetti.

- Şehit cenazelerinin baskı aracı haline getirilmesi

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesinden (FHKC) yapılan yazılı açıklamada da "Mahkeme kararı, Filistinli şehitler meselesinin, Batı Şeria'daki işgal güçleri komutanının elinde bir müzakere ve baskı aracı haline getirilmesi anlamına geliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, uluslararası yasalar ile Birleşmiş Milletlerin insan hakları ilkelerine aykırı olduğu kaydedildi.

FHKC, Filistin yönetimine, İsrail'e insan hakları yasalarına uyması için baskı yapılması adına "Filistinli şehitlerin cenazesi meselesini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, BM İnsan Hakları Konseyi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıması" çağrısında bulundu.

- İsrail Yüksek Mahkemesinin cenazelerle ilgili kararı

İsrail Yüksek Mahkemesi, bugün aldığı kararla, İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin cenazelerinin alıkonulması uygulamasının sürdürülmesine yeşil ışık yaktı.

Filistinliler, İsrail askerleri tarafından "saldırı düzenleme veya girişiminde bulunma" gerekçesiyle şehit edildikten sonra alıkonulan yakınlarına ait cenazelerin kendilerine teslim edilmesini istiyor.

Şehitlerin Alıkonulan Cenazelerinin Geri Alınması Girişimi tarafından daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in 51'i 2015 yılından bu yana olmak üzere 304 şehit cenazesini alıkoyduğu belirtilmişti.

Filistin yönetimi, 2008'de çıkardığı bir genelgeyle 27 Ağustos'u şehitlerin cenazelerinin teslim edilmesi için "ulusal gün" ilan etmişti.



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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 18:37
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