İsrail mahkemesinden Arafat'ın arsasına geçici ipotek

KUDÜS (AA) - İsrail mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan ve Eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın da mirasçıları arasında yer aldığı arsaya geçici ipotek koydu.

Haaretz gazetesindeki habere göre, Kudüs Bölge Mahkemesi, "Filistinlilerin düzenlediği saldırılarda yakınlarını kaybeden" Yahudi ailelerinin kendilerine tazminat ödenmesi için Filistin yönetimi aleyhine açtığı davada Doğu Kudüs'teki 2,7 dönümlük bir arsanın geçici olarak ipotek altına alınmasına karar verdi.

Mahkemenin kararında söz konusu arsanın Doğu Kudüs'ün Zeytin Dağı bölgesinde yer aldığı ve büyük bir kısmının bölgedeki mezarlığın içerisinde kaldığı belirtilirken Arafat ailesinin çok sayıda mirasçısı bulunan arsanın yalnızca yüzde 0,5'ine sahip olduğu ifade edildi.

Arafat ailesinin arsanın çok küçük bir kısmında pay sahibi olmasına rağmen mahkemenin tüm arsaya geçici ipotek koyma kararı alması dikkati çekti.

-"Kararın hukuki hiçbir dayanağı yok"

Yakınlarını kaybeden 8 Yahudi ailenin tazminat almak için açtığı davada Filistin yönetimini temsil eden avukat Yossi Arnon, Haaretz'e yaptığı açıklamada mahkemenin ipotek kararını haber sayesinde öğrendiğini ve karara itiraz edeceğini söyledi.

Mahkemenin geçici ipotek kararının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını dile getiren Arnon, "Bu durum birisi Kudüs'te cinayet işleyince bu cinayetten Kudüs polisi sorumludur demek gibi birşey. Saldırıyı yapanların Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerden gelmesi Filistin yönetimini sorumlu yapmaz." ifadelerini kullandı.

Haberde, İsrail mahkemelerinde Filistin yönetimine karşı açılmış buna benzer 120'ye yakın dava bulunduğu kaydedildi.