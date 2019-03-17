0553 313 94 23

İsrail Mahkemesi Mescidi Aksa’nın Baburrahme kapısını kapattı

İsrail Mahkemesi, Mescidi Aksa’nın Baburrahme kapısını 60 gün kapatma kararı verdi.

17 Mart 2019 Pazar 16:56
İsrail Mahkemesi Mescidi Aksa’nın Baburrahme kapısını kapattı

İsrail Mahkemesi, Mescidi Aksa’nın Baburrahme kapısını 60 gün kapatma kararı verdi. Kararın temyize götürülmesi için Mescidi Aksa’nın idaresinden sorumlu olan İslam Vakfı’na 60 günlük süre tanındı.


Kudüs İslam Vakfı, Mescidi Aksa’nın tamamen Müslüman mülkü olması sebebiyle İsrail mahkemelerinin bu konuda karar verme yetkisinin bulunmadığını söyledi. İslam Vakfı, Baburrahme kapısının 144 bin metrekarelik Mescidi Aksa’nın bir parçası olduğunu belirtti.


Fanatik Yahudi grupların sık sık Baburrahme bölgesine el koyarak bir Yahudi tapınağı açmakla başlayıp, Tapınak Dağı dedikleri bütün bölgeyi ele geçirmek istediği iddia edildi.


Geçen hafta Perşembe günü İsrail polisi içeriden polise molotof kokteyli atıldığı iddiasıyla Baburrahme kapısı dahil Mescidi Aksa’nın bütün kapılarını kapattı ve namaz kılanları dışarı çıkarttı. Mescit geçen Perşembe günü yeniden ibadete açıldı.


Filistinliler ve Müslümanlar, tamamen Müslümanların ibadet yeri olan Mescidi Aksa’nın statüsünü değiştirmeye teşebbüs etmesi konusunda İsrail’e uyarıda bulunarak bunun bir din savaşının çıkmasına sebep olacağını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe ve Galatasaray Douglas'ın peşinde | Sivasspor'lu Douglas kimdir?
    1. Fenerbahçe ve Galatasaray Douglas'ın..
    2. TFF 2. Lig: Tokatspor: 2 - BAK Spor..
    3. Çark Deresi kenarı bisiklet ve yürüyüş..
    4. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'den..
    5. Ronaldo’suz Juventus ligde ilk..
    6. Ödüllü yazar OSM’de okurlarıyla buluştu
    7. TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 2 -..
    8. TFF 2. Lig: Fethiyespor:2 - Sivas..
    9. Fenerbahçeli Valbuena'dan PSG için..
    10. "Karadeniz evladı PKK'ya uşak olmaz"
    11. Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 -..
    12. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:..
    13. İran, Kenya Büyükelçisini bakanlığa..
    14. "Gelecek yıldan itibaren hedeflerimizi..
    15. Sinan Gümüş Fenerbahçe'ye mi transfer..
    16. Batıyordu... İki Alman bankası..
    17. İstihbarat servisinden korkutan uyarı:..
    18. Hatay’da bir evin çatısı çöktü
    19. İYİ Parti Sakarya Milletvekili..
    20. Pedallarını 18 Mart şehitleri için..
    21. Mustafa Kaplan: "Maçın hakkı..
    22. İsrail Mahkemesi Mescidi Aksa’nın..
    23. "Türkiye her alanda ileriye gidecek"
    24. Numan Kurtulmuş: “Türkiye, dünyanın en..
    25. Bulut: "Milli maç arası bize çok iyi..
    26. Biberiye yağı nasıl yapılır? |..
    27. Juventus ligde ilk kez kaybetti
    28. TFF 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler:..
    29. Kazım Kurt: “Olcay Çokar adı artık bu..
    30. Onlarca kişinin hayatını kurtaran..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu