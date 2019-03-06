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"İsrail mahkemelerini ve kararlarını tanımıyoruz"

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdulazim Selheb:"Konsey olarak İsrail mahkemelerini ve kararlarını tanımıyoruz""Mescid-i Aksa beşerî kanunların uygulanacağı bir yer değildir. O ilahi kararla yapılmış mescittir""Biz Mescid-i Aksa'nın muhafızlarıyız ve Rahmet Kapısı da Harem-i Şerif'in bir parçası olarak ibadet edenler için açık olacaktır"

06 Mart 2019 Çarşamba 00:03
"İsrail mahkemelerini ve kararlarını tanımıyoruz"

KUDÜS (AA) – Kudüs İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdulazim Selheb, Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nın yeniden kapatılması için kendilerine bir hafta mühlet veren İsrail Sulh Mahkemesi'ne cevaben, "Konsey olarak İsrail mahkemelerini ve kararlarını tanımıyoruz." dedi.

Şeyh Selheb, konsey üyeleri ile işgal altındaki Doğu Kudüs'te yapılan olağanüstü toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Mescid-i Aksa beşerî kanunların uygulanacağı bir yer değildir. O ilahi kararla yapılmış mescittir." ifadelerini kullandı.

Allah'ın Mescid-i Aksa’yı "mescit" olarak isimlendirdiğini, sadece Müslümanlara ait olduğunu ve şartlar ne olursa olsun Yahudilerin Mescid-i Aksa'yla bir ilgilerinin olamayacağını vurgulayan Şeyh Selheb, "Biz Mescid-i Aksa'nın muhafızlarıyız ve Rahmet Kapısı da Harem-i Şerif'in bir parçası olarak ibadet edenler için açık olacaktır." dedi.

Rahmet Kapısı'ndaki mescidin restorasyona ihtiyaç duyduğuna işaret eden Şeyh Selheb, İsrail polisine "restorasyon için gerekli malzemelerin girişini engellememesi" çağrısında bulundu.

Şeyh Selheb ayrıca, İsrail polisinden daha önce verdiği "Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezaları"nın tamamını iptal etmesini isteyerek, söz konusu uygulamanın ibadet yerlerine ulaşma özgürlüğüne aykırı olduğunu vurguladı.

İsrail'e bağlı Kudüs Sulh Mahkemesi, dün, Kudüs İslami Vakıflar Konseyi'ne Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nı kapatması için bir hafta mühlet vermişti.

İsrailli aşırı sağcı aktivistler de bugün İsrail hükümetine işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan "Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme ve Yahudilerin ibadetine açma" çağrısı yapmıştı.

Mescid-i Aksa'nın doğu surlarında bulunan Rahmet Kapısı'ndaki mescidin yeniden ibadete açılmasıyla İsrail güçlerinin oluşturduğu gerginliğin gölgesinde radikal Yahudi örgütlerden de Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapılıyor.

- Rahmet Kapısı'nın açılması

İsrail güçleri, 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan Mescid-i Aksa'nın doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı 17 Şubat'ta zincirlemişti.

Bunun üzerine 18 Şubat'ta Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç kapıyı kırmış, İsrail polisi gençlerden bazılarını gözaltına almış, Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İsrail polisi 19 Şubat akşamı da Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları gözaltına alınmıştı.

Filistinliler, 22 Şubat'ta 16 yıl aradan sonra ilk defa Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nın içinde cuma namazı kılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in onayı olmadan Rahmet Kapısı'nın Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açıldığı ve yüzlerce Filistinlinin cuma namazını burada eda ettiği bildirilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 00:03
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Doğu Kudüs
  4. Mescid-i Aksa

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