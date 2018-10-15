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İsrail Lübnan'daki casusluk cihazını imha etti

İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde yer alan El-Cenub eyaletine casusluk amacıyla yerleştirdiği cihazı patlattığı iddia edildi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 00:38
İsrail Lübnan'daki casusluk cihazını imha etti

İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde daha önce casusluk amacıyla yerleştirdiği cihazı patlatarak imha ettiği iddia edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, güneydeki El-Cenub vilayeti sınırında yer alan El-Litani Nehri bölgesinde İsrail keşif uçaklarının yoğun şekilde uçuş yaptığı sırada bir patlama sesinin duyulduğu belirtildi.

El-Halusiye beldesinin doğusundaki Litani Nehri yatağına yakın bir yere yerleştirilen İsrail'e ait casus aygıtının keşif uçağı tarafından imha edildiği bilgisine ulaşıldığı aktarılan haberde, güvenlik güçlerinin patlamanın meydana geldiği yere ulaşmaya çalıştığı bildirildi.

Haberde ayrıca, İsrail keşif uçağına, bir savaş uçağının da eşlik ettiği bilgisine yer verildi.

İsrail'e ait insansız hava araçları, savaş uçakları ve savaş botları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet ediyor.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 00:38
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