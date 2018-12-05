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Terör devleti İsrail, Lübnan'a girmek için bahanesini buldu!

Lübnan’ı işgal planı yapan terör devleti İsrail ön hazırlıklara başladı. İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde “Hizbullah’a ait tüneller” bulunduğunu iddia ederek bu tünellerden gelebilecek saldırıları önlemek bahanesiyle Lübnan sınırında "Kuzey Kalkanı" adını verdiği operasyon başlattı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 09:40
Terör devleti İsrail, Lübnan'a girmek için bahanesini buldu!

Lübnan sınırındaki bazı alanlar, İsrail Silahlı Kuvvetleri’nin varlığını güçlendirdiği askeri bölge ilan edildi. 100 civarında İsrail tankı da Lübnan sınırına ulaştı. İsrail, Lübnan’ı saldırı durumunda bu tünellerden gelebilecek muhtemel saldırıların önüne geçilebilmeyi hedefliyor.

Ucu açık senaryo

Açıklamada “günlerce” sürebileceği belirtilen operasyonun İsrail topraklarında sınırlı kalacağı dile getirilirken, “Sınır ötesi saldırılar için kazılan bu tüneller İsrail ordusu tarafından faaliyete geçmeden ve İsrailli sivillerin güvenliğine tehdit olmadan önce tespit edilmiştir.” cümlelerine yer verildi. İsrail ordusuna bağlı Kuzey Komutanlığının her türlü senaryoya açık olduğu dile getirildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, Kasım’da yaptığı açıklamada ülkesinin “İran’ın Suriye ve Lübnan’da konuşlanmasını engellemeye kararlı olduğunu” belirtmişti. Lübnan’ın başkenti Beyrut ve güneydeki sınır olan kentleri İsrail’in hedefinde yer alıyor. İsrail, Eylül’de Hizbullah’ın Beyrut’taki füze tesislerinin fotoğraflarını yayınlamıştı.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 09:40
  1. İsrail
  2. lübnan
  3. operasyon
  4. hizbullah

YORUM YAZ

  • zeynel abidin kandemirzeynel abidin kandemir30 dk önce
    Derhal iletişime geçip ÜS kurmamız lazım
  • Kocasolak Kocasolak 31 dk önce
    Katil esed şerefsizdir ama bu duruma kayıtsız kalmazdı. Ürdün krallığından TIS yok, Mısır ha keza.
  • Kocasolak Kocasolak 31 dk önce
    Katil esed şerefsizdir ama bu duruma kayıtsız kalmazdı. Ürdün krallığından TIS yok, Mısır ha keza.
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