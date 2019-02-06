İsrail Lübnan karasularını ihlal etmeye devam ediyor

BEYRUT (AA) - Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'i, Lübnan karasularını ihlal etme ve petrol rezervlerini hedef almakla suçladı.

Meclis Başkanı Berri, parlamentodaki siyasi bloklarla yaptığı haftalık toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki karasularına yönelik İsrail tarafından yapılan ihlallere dikkati çekti.

"Bu durum, Lübnan'ın egemenliğini ihlal etme ve petrol rezervlerini hedef alma niteliği taşıyor." ifadelerini kullanan Berri, buna karşı kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını, bu konuyu uluslararası ilgili yetkililerle görüşeceklerini kaydetti.

Berri, Lübnan'ın petrol faaliyetlerini 25 kilometre karasularının iç kesiminde yürütmesine rağmen İsrail ihlallerinin sürdüğünü belirtti.

Lübnan'da kurulan yeni hükümete de değinen Berri, kaybettikleri zamanı telafi etme ve halkın beklentilerinin yerine getirilmesi için Başbakan Saad el-Hariri'nin yeni kabinesiyle biran önce çalışmalarına başlamasını umduklarını dile getirdi.

Lübnan ile İsrail arasında uzun yıllardan beri devam eden deniz sınırı anlaşmazlığı söz konusu.

İki ülke arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı, Amerikalı bir şirketin 2009 yılında Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz rezervi keşfetmesi ile gündeme gelmişti.

Uzmanlar, Lübnan’ın yaklaşık 22 bin kilometrekarelik deniz sahasındaki doğal gaz rezervinin 96 trilyon metreküp, petrol rezervinin ise yıllık 865 milyon varil olduğunu tahmin ediyor.