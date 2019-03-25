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İsrail lobisinin toplantısı Washington'da protestolarla başladı

ABD'deki en etkili İsrail yanlısı lobi kuruluşlarından Amerika İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) yıllık toplantısı protestolarla başladı - Toplantıda, bu yıl ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak saymasının yansımalarının yanı sıra İsrail'in güvenliği konusunun da ele alınması bekleniyor - ABD Başkanı Donald Trump'a karşı 2020 yılında yapılacak ABD Başkanlık seçiminde Demokrat Parti aday adaylarından Senatör Elizabeth Warren, Senatör Kamala Harris, Senatör ve Beto O'Rourke ve Senatör Bernie Sanders AIPAC toplantısına katılmayacak

25 Mart 2019 Pazartesi 00:35
İsrail lobisinin toplantısı Washington'da protestolarla başladı

WASHINGTON (AA) - ABD'deki en etkili İsrail yanlısı lobi kuruluşlarından Amerika İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) yıllık toplantısı protestolarla başladı.

ABD'deki ''İsrail yanlısı hareketin en büyük toplantısı'' olarak nitelenen AIPAC'ın bugün Washington'da başlayan yıllık toplantısı, 3 gün devam edecek. Toplantıya 10 binlerce kişinin katılımı bekleniyor.

ABD Kongre'sinde Cumhuriyetçi ve Demokrat kanatların da desteğini alan toplantıda, bu yıl ABD yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı saymasının yansımalarının yanı sıra İsrail'in güvenliği konusunun da ele alınması bekleniyor.

-Demokrat adaylar katılmayacak

ABD Başkanı Donald Trump'a karşı 2020 yılında yapılacak ABD Başkanlık seçiminde Demokrat Parti aday adaylarından Senatör Elizabeth Warren, Senatör Kamala Harris, Senatör ve Beto O'Rourke ve Senatör Bernie Sanders AIPAC toplantısına katılmayacak.

AIPAC’ın Washington üzerindeki etkisi son olarak ABD'nin ilk Müslüman başörtülü Kongre üyesi İlhan Omar'ın, AIPAC'in ekonomik yardımda bulunarak Kongre üyelerini satın aldığı yönündeki yorumları üzerine tekrar tartışmaya açılmıştı.

Kurulduğu 1950'lerde ABD'de sadece küçük bir lobi grubu olarak faaliyet gösteren AIPAC, bugün Kongreye her yıl milyonlarca dolar bağışta bulunuyor.

ABD'de yapılan siyasi bağışların takibini yapan "Open Secret" sitesinde yer alan bilgilere göre, AIPAC Cumhuriyetçilere oranla Demokratlara daha fazla bağış yapıyor.


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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 00:35
  1. ABD
  2. AIPAC
  3. Golan tepeleri
  4. Kudüs
  5. Trump

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