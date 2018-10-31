İsrail lobileri Suudi Arabistan ve bin Selman’ın Kaşıkçı cinayetinden sıyrılması için yırtınıyor

yeniakit.com.tr Arapça ve İbranice kaynaklardan bilhassa İsrail ve Filistin üzerine paylaşım ve yazılarıyla bilinen Ali Abunimah, Cemal Kaşıkçı meselesinin İsrail için ne ifade ettiğini ele aldı. Yazısında İsrail’in Muhammed bin Selman ve Suudi Arabistan’ı kurtarmak için adeta çırpınıp meseleden çok kaygılandığını pek çarpıcı nakillerle izhar etti.

İsrail, Amerika, Suudi Arabistan ve kirli dış politika

“İsrail lobisi Suudilerin Kaşıkçı cinayetinden yakayı sıyırmasını istiyor” başlıklı yazısında Abunimah, “Kaşıkçı cinayetinin, Suud’un de facto idarecisi Muhammed bin Selman’ı anahtar bölgesel müttefiki olarak İsrail ve onun lobisi için devasa bir problem” olduğunu vurgulayarak pek çarpıcı nakillere girişti.

“Cinayet sonrası birçoğu, bilhassa da Suud kraliyet prensinin en müthiş amigosu New York Times yazarı Thomas Friedman, Muhammed bin Selman’ı zor duruma düşmekten korumaya çalışmaktadırlar” diyen Abunimah, onun Selman’ı “reformcu” olarak pazarladığını vurguladı. Ayrıca İsrail lobisi güçlü isimlerinden Dennis Ross’un ise “Suud devrimcisi” olarak adlandırdığına dikkat çekti.

Yazar aktardığı malumat ile “Georgetown Üniversitesi’ndeki Katarlı profesör Abdullah al-Arian’ın onlarca yıl evveline kadar uzanarak tevsik ettiği üzere esasen bu tavrın bir gelenek olarak devam etmekte ve Amerikalı elitlerin her yeni Suud idarecisini ‘reformcu’ olarak selamlamakta” olduklarına dikkat çekerek, bu suretle hem rejimin suçlarını örtbas ettiklerini hem de kendi derin ittifaklarını temize çıkarıp gerekçelendirdiklerini vurguladı.

Dış politikalarının kirli yapısına dikkat çeken muharrir devamla şu ifadeleri kullandı: “Yemen’de binlerce çocuğu öldürüp milyonlarcasını da açlıkla kırmak, her yıl düzinelerce insanın kafalarını kesmek ve bölge boyunca kaos ekmek için ‘cihadçı’ grupları fonlamak Amerika ve Avrupa tarafından kâffeten tolere edilebilir, zira bu tip mezalimler Suudi rejimini iktidarda tutmak için elzem görülür yahut Batı ‘dış politikasını’ uygulamak için esastır.”

“Selman için Çok Dua Ettik... Pozitif Bir Şeye Odaklanılsın, İsrail Suudi Arabistan’a Dayanıyor”

“Ancak bir Washington Post yazarını katledip parçalara ayırmakla fazla ileri gidildi” diyen Abunimah, New York Times’ın yaptığı itirafı nakletti: “Şimdi, Suudi Arabistan prens Muhammed’in bir Suudi muhalifin tüyler ürpertici katliamına karıştığı suçlamalarının aksini ispat etmek için çabalarken, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve prensin bölgedeki diğer müttefikleri, ona olan bu zararın kendi plan ve önceliklerini altüst edebileceğinden endişelenmeye başladılar.”

Yazıda ayrıca Obama’nın İsrail büyükelçiliğini yapmış olan Dan Shapiro’nun çarpıcı açıklamasını da aktardı. Buna göre Shapiro, “İsrailliler gerçekten çok zor bir pozisyonda. Suudi Arabistan’a çok fazla istinat ediyorlar ki bu onların bölgedeki stratejik konseptleri için merkezidir” ifadelerini kullandı.

Diğer bir nakli ise, İsrail’in Haaretz gazetesi yazarı Tzvia Greenfield’ın yazısından yaptı. Greenfield, “Kaşıkçı’nın katlini Muhammed bin Selman emrettiyse bile şüpheliye yumuşaklıkla muamele edilmelidir. 50 senedir İsrail ile önemli bir anlaşmaya imza atmayı onaylayacak anahtar bir Arap lider için dua ettik. Böyle bir lider nihayet geldi” ifadelerini kullanmıştı. Haaretz yazarı ayrıca, Selman’ın uzaklaştırılması çağrısının ise “yıkıcı” olacağını ifade etmişti...

Ali Abunimah, Haaretz yazarının bu yaklaşımının İsrailli siyasi ve askeri elitlerce de paylaşıldığını kaynaklarıyla ortaya koydu. Buna göre İsrailli yetkililer, Suudi Arabistan’ın desteklendiği “sessiz bir diplomasi” taraftarıdırlar.

İsrail’in Amerika’da lobilerinin en önde gelen bir kuruluşu olan AIPAC ile kariyerine başlamış bulunan Martin Indyk’in de sözlerine dikkat çeken Abunimah, onun da Suudi Arabistan’ın konuyu Kaşıkçı’dan başka yere çevirmeyi denemesi gerektiği cihetindeki sözlerini paylaştı. Indyk Bloomberg televizyonunda, dikkatlerin “pozitif” bir şeye odaklandırılması gerektiğinin üzerinde durmuştu.

İsrail Lobisi Türkiye’yi Terör Destekçiliğiyle Suçlayarak Selman’ı Aklamaya Çalışıyor

Bir başka İsrail lobisi olan The Israel Project’in başındaki Josh Block ise twitterdan şunları yazdı: “Kaşıkçı, Usame bin Ladin’e, DAEŞ’e, Hamas’a yakın radikal İslamcı bir terörist müttefikiydi ve Suudi Arabistan’da yönetici olup Türkiye ve Katar’ın desteklediği Sünni teröristlere de, İran’ın Şia terörist orduları ve müttefiklerine de karşı olan kraliyet üyelerini devirmek istiyordu.” Abunimah’a göre herhalde çok da ileri gitmek istemeyen Josh Block devamında ise, “kötü adam [muhtemelen] kötü adamlar tarafından öldürüldü” ifadesini kullandı. Diğer bir ifade ile burada görülecek, bakılacak bir şey olmadığını beyan etmekteydi...

Ali Abunimah, Josh Block’un ayrıca, Türkiye ve Katar’ı “radikal İslamcı teröristleri desteklemekle” suçlayıp, onların ve Cemal Kaşıkçı’nın “Batı’ya yönelmiş Arap ülkelerini devirmek” gayesine matuf oldukları mealinde paylaşımları bulunduğuna da dikkat çekti.

“İsrail Lobileri Çok Endişeli, Selman’ın Kurtulmasını Çok İsteyip Çok Çabalıyorlar”

Kaliforniya Devlet Üniversitesi’nden Profesör Asad Abukhalil’in de erkenden, İsrail lobilerinin Suudi Arabistan ve Selman savunmasına girdiklerini fark ettiğini yazan Abunimah, mezkur profesörün şayan-ı dikkat twitlerini paylaştı. Prof. Abukhalil, daha 16 Ekim itibariyle AIPAC’ın Kongre üyeleri ile birlikte Kaşıkçı meselesinin unutulması ve affedilmesi için çalışacağını ifade etmekteydi.

Prof. Abukhalil ayrıca, Washington’da Suud’un yahut herhangi bir Arap lobi yapımının, İsrail lobi desteği olmadan mümkün değil meydana gelemeyeceğini ve bir süredir Suudi Arabistan’ın lobi faaliyeti yürüttüğünü vurguladığı da görüldü.

Electronic Intifada’ya konuşan Prof. Abukhalil, İsrail lobisinin çok endişeli olduğunun da üzerinde durdu: “İsrail lobisi çok fena derecede prensin kurtarılmasını istiyor, ancak Amerika medyası ve Kongrede çok fazla öfke var.” Abukhalil’in bu sebeple Selman’ın avukatlığının ekseriyetle sahne arkasından yapılacağını düşündüğü yazı içinde nakledilmektedir. Abukhalil ayrıca, “İsrail onu terk etmek istemiyor, dolayısıyla onun için en çıkar yol İsrail ile daha da yakınlaşmaktır. Bundan dolayı önümüzdeki yıl Muhammed bin Selman’ın Knesset’e gidebileceğini öngörüyorum” ifadesini kullandı.