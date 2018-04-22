İsrail küstahlığı: Silahsız çocuk da öldürülmeli

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Ömer E. Keçeci yazdı…

Terör devleti İsrail tüm pişkinlik ve küstahlığıyla vahşiliklerini gözler önüne sermeye devam ediyor. Son olarak bir İsrailli general de İsrail radyosuna açıklamalarında nasıl bir barbar olduklarını açığa vurdu.

İsrailli general Zvi Fogel, İsrail radyo istasyonuna verdiği röportajda Gazze çitine her kim yaklaşırsa öldürülmesi gerektiğini söyledi. Fogel, sunucunun “silahsız bir çocuksa bile mi?” karşılığına ise “evet, bir çocuksa bile” cevabını verdi.

Teröristin sözleri İbraniceden İngilizceye tercüme edilince pek çok ülke vatandaşından büyük tepki toplamaya başladığı görüldü.

İSRAİL ORDUSU ÇOCUK KATLİAMINI SAVUNMAYA, BATI İSE SUSMAYA DEVAM EDİYOR

İsrailli general Zvi Fogel’in çocuk katliamı hakkındaki vahşice itirafının ağzından saçıldığı gün, İsrail Ordusunun da 15 yaşında olup sniper ile vurularak şehit edilen bir diğerinin katliamını “çite zarar vermeye çalıştığı” gerekçesiyle müdafaa etti.

Gazze’de onlarca Filistinli katledilip binlercesi yaralanırken ve tüm açıklığıyla İsrailliler gaddarlıklarını gözler önüne sererken, Batı medyasının bunları haberleştirip konuya odaklanmak yerine “antisemitizm ile mücadele edilmesi gerektiği” haberlerine ağırlık vermesi dikkat çekti. Filistinli masumların katliamı sırasında bile Siyonist Yahudilerin “mağdurluğu” edebiyatı yapan Batı medyasının da böylece yaşanan caniliğe ortak oluşu gözlerden kaçmadı.

AB’nin ise kuru sıkı “soruşturma yapılması gerektiğini” açıklaması dışında genel tavrının adeta konuyu geçiştirmek yönünde olması da dikkat çekiyor. Avrupa Birliği, bir yanda Türkiye’yi “insan hakları düşmanı” olarak lanse ederken, aynı günlerde memleketindeki işgalcilerin çitlerini aşmaya çalıştı diye çoluk çocuğu katleden İsrail’e karşı Türkiye’ye gösterdiklerinin 100’de 1’i tepki göstermemeleriyle tarife sığmaz ikiyüzlülüklerini bir kez daha sergilemiş bulunuyor.