İsrail, Kudüs'te bir Filistinliye evini kendi elleriyle yıktırdı

KUDÜS (AA) - İsrail yönetimine bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Kudüs'te bir Filistinliye, Mescid-i Aksa'nın güney yakasında yer alan Silvan beldesindeki evini kendi elleriyle yıktırdı.

Vadi Hilve Bilgi Merkezine göre, Kudüs Belediyesi, yaklaşık 1 ay önce Bab el-Amud Mahallesi'ndeki evin sahibi Hüsam Muhammed el-Abbasi'ye, 14 gün içinde evini kendi eliyle yıkması için tebligatta bulundu.

Tebligatta Abbasi, evini kendisi yıkmazsa, yıkım ücreti olarak 80 bin şekel (yaklaşık 22 bin dolar) ödemek zorunda kalacağı yönünde uyarıldı.

Uyarı üzerine Abbasi, ailesinin barınma ihtiyacını karşılamak için yaklaşık bir yıl önce inşa ettiği 65 metrekarelik evini kendi elleriyle yıktı.

Kudüs Belediyesi, gerek inşaat ruhsatı vermeyerek gerekse ruhsatsız oldukları gerekçesiyle evleri yıkarak, Filistinlilerin Kudüs'te bina inşa etmesini kısıtlamaya çalışıyor. İsrail makamlarının, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından bu yöndeki uygulamalarını artırdığı ifade ediliyor.