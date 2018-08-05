İsrail Kudüs'te 5 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın bitişiğinde yer alan Rahmet Kapısı Mezarlığı bölgesinde, 5 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.05 Ağustos 2018 Pazar 16:50
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın bitişiğinde yer alan Rahmet Kapısı Mezarlığı bölgesinde, 5 Filistinliyi gözaltına aldı.
Görgü tanıklarından Halid Ebu Tayeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Müslüman mezarlığına zarar veren Yahudi yerleşimcileri engellemeye çalışan 5 Filistinliyi gözaltına aldığını söyledi.
Tayeh, gözaltına alınan 5 Filistinli gencin Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı yakınındaki polis merkezine götürüldüğünü belirtti.
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