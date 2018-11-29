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İsrail Kudüs Valisi'nin gözaltı süresini uzattı

29 Kasım 2018 Perşembe 23:47
İsrail Kudüs Valisi'nin gözaltı süresini uzattı

KUDÜS (AA) - İsrail mahkemesi pazar günü gözaltına alınan Kudüs Valisi Adnan Gays'ın gözaltı süresini 3 gün uzatma kararı aldı.

İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, yaptığı açıklamada, işgal altındaki Kudüs'te bulunan mahkemenin soruşturmanın devam edeceği gerekçesiyle Gays'ın gözaltı süresini 2 Aralık Pazar gününe kadar uzatma kararı aldığını belirtti.

Bir süredir Kudüs'te Fetih Hareketi mensuplarına yönelik gözaltılar gerçekleştiren İsrail polisi, geçen pazar günü Kudüs Valisi Gays'ı Mescid-i Aksa'nın güneyinde bulunan Silvan Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınmıştı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bazı üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre, İsrail bu gözaltılarla Kudüs'te yerleşimcilere "gizlice emlak satmak" suçlamasıyla tutuklanan bir kişinin serbest bırakılması için Filistin yönetimi üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor.

- Vali geçen ay da gözaltına alınmıştı

İsrail makamları geçen hafta Kudüs Valisi Gays'a işgal altındaki Batı Şeria'ya 6 ay boyunca giriş yasağı getirmişti.

Vali Gays, ekim ayında da İsrail güçlerince gözaltına alınmış, mahkemeye çıkarılmış ve birkaç gün sonra serbest bırakılmıştı.



Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 23:47
  1. Adnan Gays
  2. gözaltı süresini 3 gün uzatma kararı
  3. İsrail

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