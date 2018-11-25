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İsrail Kudüs Valisi'ni yeniden gözaltına aldı

25 Kasım 2018 Pazar 13:11
İsrail Kudüs Valisi'ni yeniden gözaltına aldı

RAMALLAH (AA) - İsrail güçleri, Filistin Yönetimi’ne bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'ı bir ay sonra yeniden gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Kudüs Valisi Gays, Mescid-i Aksa’nın güneyinde bulunan Silvan Mahallesi'ndeki evinde İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Haberde, Vali'nin gözaltına alınma nedenine ilişkin ise herhangi bilgi yer almadı.

- Filistin'den İsrail'e kınama

Öte yandan Filistin hükümeti, İsrail güçlerinin Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına almasını kınadı.

Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud yaptığı yazılı açıklamada, "Kudüs Valisi'nin gözaltına alınması; işgalci hükümetin, işgal altındaki başkentimizi, halkını, liderlerini ve kutsallarını hedef almaya devam ettiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

- Vali geçen ay da gözaltına alınmıştı

İsrail makamları perşembe günü Kudüs Valisi Gays'a işgal altındaki Batı Şeria'ya 6 ay boyunca giriş yasağı getirmişti.

Vali Gays, geçen ay da İsrail güçlerince gözaltına alınmış, mahkemeye çıkarılmış ve birkaç gün sonra serbest bırakılmıştı.





Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 13:11
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