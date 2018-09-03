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İşgalci İsrail, Kudüs Bakanı'nın oğlunu gözaltına aldı

Filistinlilere karşı insanlık dışı uygulamalarına devam eden katil İsrail, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 11 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların arasında Kudüs Bakanı Adnan Adil Gays'ın oğlu Udey Gays'ın da olduğu bildirildi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:21
İşgalci İsrail, Kudüs Bakanı'nın oğlunu gözaltına aldı

İşgalci İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

KUDÜS BAKANI'NIN OĞLU DA GÖZALTINDA

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 6 Filistinli gözaltına alındı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde ise işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'ne baskın düzenleyen İsrail polisinin aralarında Kudüs Bakanı'nın oğlunun da bulunduğu 5 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Haberde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından yeni atanan Kudüs Bakanı Adnan Adil Gays'ın oğlu Udey Gays'ın Silvan Mahallesi'ndeki evinden gözaltına alındığı kaydedildi.

İSRAİL HAPİSHANELERİNDE 6 BİN 500 FİLİSTİNLİ BULUNUYOR

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 62'si kadın, 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ile 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 11:21
  1. Batı Şeria
  2. Doğu Kudüs
  3. WAFA
  4. Kudüs Bakanı Adnan Adil Gays'ın oğlu Udey Gays

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