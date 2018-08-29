İsrail kuduracak! İzzetbegovic Filistin'de

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic, Ürdün Kraliyetine ait özel bir helikopterle geldiği işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Filistin eski Devlet Başkanı Yasir Arafat’ın kabrini ziyaret etti.

İzzetbegovic daha sonra, Ramallah kentinde bulunan Filistin Devlet Başkanlığı Sarayı’nda düzenlenen resmi törenle karşılandı.

Törende Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinli yetkililer, Müslüman ve Hristiyan din adamları hazır bulundu.

İzzetbegovic ve Abbas’ın resmi temasların ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

MESCİD-İ AKSA'YI ZİYARET ETMESİ BEKLENİYOR

Boşnak liderin ayrıca akşam namazında işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic, resmi ziyarette bulunmak üzere Ürdün’e gitmiş, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya gelmişti.