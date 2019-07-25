0553 313 94 23

İsrail, kocasının dövdüğü Filipinli kadını sınır dışı edecek

63 yaşındaki Filipinli Yehudit Tal:- "Beni dövdü, boğmaya çalıştı ve hayatımdan endişe etmeme neden oldu. Şimdi 18 yıldır yaşadığım İsrail'den beni onun isteği doğrultusunda sınır dışı ediyorlar. Dosyama bile bakmak istemiyorlar"

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:03
İsrail, kocasının dövdüğü Filipinli kadını sınır dışı edecek

KUDÜS (AA) - İsrail makamları, İsrailli kocası tarafından darbedilen Filipinli kadına, "zamanında şikayetçi olmadığı" gerekçesiyle ülkeden ayrılması için 1 ay süre tanıdı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, 18 yıldır İsrail'de yaşayan Filipinli Yehudit Tal (63), 2007'de tanışıp 2014'te evlendiği kimliği açıklanmayan İsrailli vatandaşı kocasının başvurusu üzerine sınır dışı edilme tehdidiyle karşı karşıya.

Filipinli kadın, Mayıs 2018'de kocası tarafından "isteklerini yerine getirmediği" gerekçesiyle evden atıldı.

Tal'ın şikayeti üzerine bölgeye gelen polisin uyarısının ardından İsrailli koca, Filipinli kadını eve aldı ancak banyoya kilitleyerek darbetti.

Komşularının şikayeti üzerine tekrar eve gelen polis, Tal'a kadın sığınma evine yerleşmesini önerdi ancak Filipinli kadın, işine devam edemeyeceği endişesiyle bu talebi geri çevirdi.

Bu olaydan birkaç ay sonra İsrailli koca, göçmenlik bürosuna başvurarak eşiyle boşanmaya karar verdiğini, bu nedenle Tal için başlattığı vatandaşlık işlemlerinin durdurulmasını istedi.

Göçmenlik bürosu yetkilileri, yasalar gereği Tal'ı dinlemek yerine Filipinli kadının sınır dışı edilmesi için gerekli işlemleri başlattı.

Bunun üzerine Tal, Kasım 2018'de göçmenlik bürosuna giderek kocasının boşanma kararına rağmen vatandaşlık işlemlerine devam edilmesi talebinde bulundu.

Ancak Filipinli kadının başvurusu, şiddete uğradığına ilişkin bilgiyi kocası boşanma kararı aldıktan sonra yetkililerle paylaştığı gerekçesiyle reddedildi.

- Ülkeden ayrılması için 30 gün süre verildi

Sürecin tamamlanmasının ardından İsrail makamları, Tal'a bu ay başında ülkeyi terk etmesi için 30 gün süre verdi.

Avukatı aracılığıyla sınır dışı işlemlerinin durdurulması için mahkemeye başvuran Tal, "Beni dövdü, boğmaya çalıştı ve hayatımdan endişe etmeme neden oldu. Şimdi 18 yıldır yaşadığım İsrail'den beni onun isteği doğrultusunda sınır dışı ediyorlar. Dosyama bile bakmak istemiyorlar." dedi.

Filipinli kadının avukatı Tal Ofir, müvekkilinin 18 yıldır İsrail'de yaşadığını hatırlatarak, "Yehudit Tal, Filipinler'deki hayatını terk ederek buraya gelmiş. 18 yıl aradan sonra onun yaşında bir kadını sınır dışı etmek onu yalnızlığa ve yoksulluğa mahkum etmek olur." diye konuştu.

Mahkeme, 63 yaşındaki Tal'ın başvurusunu kabul etmezse Filipinli kadın sınır dışı edilecek.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:03
  1. İsrail
  2. Sınır Dışı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada altın fiyatları
    1. Serbest piyasada altın fiyatları
    2. 4. kattan düşen çocuk çamaşır telleri..
    3. MSB: “15 Temmuz sonrası personel..
    4. MİT ve TSK’dan Kuzey Irak’ta ortak..
    5. Boeing 737 Max üretimini..
    6. 16 yaşındaki çocuğun öldürülmesine..
    7. Kayalıklarda kuyuya düşen keçi..
    8. Babasından kaçırdığı otomobille yarışa..
    9. İsrail, kocasının dövdüğü Filipinli..
    10. MSB: "(Türk ve ABD heyetlerince)..
    11. Askeri kaynaklar, S-400'lerin ikinci..
    12. İşte laiklik adına uyguladığınız..
    13. Kurbanlık hayvan seçerken dikkat..
    14. Uyuşturucu bağımlısı oğlunu kaybeden..
    15. Kepez Belediyesi’nde ‘İstihdam’ atağı
    16. Konya’da batan Endüstri Holdingin..
    17. MSB: "S-400’lerin birinci grup..
    18. MSB: "(Yeni askerlik sistemi) 6 aylık..
    19. Vatandaş ve esnafın kapalı sokak sitemi
    20. ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan..
    21. MSB: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz..
    22. Selçuklu’da haşerelere karşı ilaçlama..
    23. Trabzonspor'un Avusturya kampı sürüyor
    24. HAK-İŞ’TEN Kudüs programına davet
    25. Milli Savunma Bakanlığı: "Yurt içinde..
    26. KKTC Başbakanı Tatar: “Niyetimiz..
    27. Talasgücü Belediyespor’dan bir..
    28. Polisi şehit eden zanlı 2 yıl sonra..
    29. (Özel) Estetik yaptırırken burnunuzdan..
    30. İzmit Belediyesi Düzce’de yaraları..
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı