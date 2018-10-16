0553 313 94 23

İsrail katliamı devam ediyor! Eğlence olsun diye bir Filistinliyi vurdular

Terör devleti İsrail'in bir kadın polisi Doğu Kudüs'te "eğlence" olsun diye bir Filistinliyi plastik mermiyle vurdu.

16 Ekim 2018 Salı 13:38
İsrail katliamı devam ediyor! Eğlence olsun diye bir Filistinliyi vurdular

Yerel basında yer alan habere göre, kimliği açıklanmayan İsrail Sınır Polisinde görevli bir kadın, mayıs ayında Zaim kontrol noktası yakınlarında sebepsiz yere bir Filistinliyi plastik mermiyle sırtından vurdu.

Kimliği bilinmeyen Filistinlinin sırtına isabet eden plastik mermi sebebiyle yaralandığı ifade edildi.

Olaya şahit olan diğer polislere "konuyu bilmediklerini" söylemeleri yönünde telkinde bulunan 20 yaşındaki zanlı, konuya ilişkin polise ulaşan ihbarın ardından dün gözaltına alındı.

Gözaltı süresi 3 gün uzatıldı

Kudüs Sulh Mahkemesi, Filistinli bir kişiyi "eğlence" için vurduğu suçlaması yöneltilen zanlının gözaltı süresinin 3 gün uzatılmasına karar verdi.

Zanlı, sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaları reddederken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Daha önce de abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında bir Filistinli genci ayağından gerçek mermiyle vurarak yaralayan İsrail askerinin sevinç videosu ortaya çıkmıştı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra Gazze sınırında Filistinli sivillere yönelik saldırılarıyla gündemden düşmüyor.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 13:38
  1. israil
  2. filistin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakıcısını öldüren deve kasaplara emanet edildi
    1. Bakıcısını öldüren deve kasaplara..
    2. Bu kadarı tesadüf olamaz! Yoksul..
    3. Kral Selman ve Pompeo'dan sözde 'Cemal..
    4. İstanbul'da silah kaçakçılarına..
    5. Makarnanın püf noktası
    6. Fas'ta korkunç kaza! İki tren çarpıştı
    7. MHP'li vekilden Fatma Şahin'e çağrı!
    8. Drone gören yaşlı amcanın komik tepkisi
    9. Can Dündar kırmızı bültenle aranıyor
    10. Emine Erdoğan: Yerli tohumun peşine..
    11. Fas'ta tren faciası! Kafa kafaya..
    12. ABD'li senatörden S. Arabistan'ı şok..
    13. Vatan haini Can Dündar hakkında..
    14. Hakim ve savcı atama sonuçları
    15. Henüz 20 yaşındaydı... İsyan ettiren..
    16. AK Parti, belediye başkan adaylarına..
    17. Suyun hayati kıymetini bilelim
    18. ABD basınından Prens Selman'a yeni..
    19. Varisle mücadele için...
    20. Myanmar'da askeri jet düştü: 3 ölü
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?