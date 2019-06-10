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"İsrail kasıtlı olarak sağlık görevlilerini hedef alıyor"

- Filistin Sağlık Bakanı May el-Kile, İsrail ordusunun sağlık ekiplerini ve görevlilerini kasten hedef aldığını ve görevlerini yerine getirmelerine engel olduğunu söyledi

10 Haziran 2019 Pazartesi 22:08
"İsrail kasıtlı olarak sağlık görevlilerini hedef alıyor"

RAMALLAH (AA) - Filistin Sağlık Bakanı May el-Kile, İsrail ordusunun sağlık görevlilerini kasıtlı bir şekilde hedef aldığını ve görevlerini yerine getirmelerine engel olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Kile, İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında mayıs ayında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde yaralanan sağlık görevlisi Muhammed Subhi el-Cudeyli'nin bugün şehit olmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Kile açıklamasında, "İnsani görevlerini yerine getiren gönüllülere ve sağlık görevlilerine kasten ateş açmak savaş suçudur. İsrail ordusu, çatışmalarda sağlık görevlilerinin korunmasını öngören tüm uluslararası anlaşmaları ve sözleşmeleri ihlal etme konusunda ısrar ediyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası insan hakları kurumları ve uluslararası topluma, İsrail tarafından farklı şekillerde ölümlere maruz kalan silahsız Filistin halkını korumak için acilen harekete geçmeleri çağrısında bulunan Kile, şöyle devam etti:

"Sağlık görevlisi Cudeyli'nin şehit olmasıyla, 2018'in başından bu yana şehit olan sağlık görevlileri ile gönüllerinin sayısı 5'e yükseldi. İsrail ordusu sağlık ekiplerini ve görevlilerini kasten hedef alıyor, onların yaralılara karşı insani görevlerini yerine getirmelerine engel oluyor."

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında 3 Mayıs'ta düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde yaralanan sağlık görevlisi Muhammed Subhi el-Cudeyli bugün şehit olmuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 22:08
  1. Filistin
  2. İsrail

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