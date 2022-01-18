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Korona Virüs İsrail karantina süresini 5 güne düşürdü
Korona Virüs

İsrail karantina süresini 5 güne düşürdü

İsrail, Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan karantina süresini 5 güne düşürme kararı aldı. İsrail Sağlık Bakanlığına göre, ülkede son 24 saatte 33 bin 622 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 10:25:00 -
İsrail karantina süresini 5 güne düşürdü

İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Naftali Bennett'in konuyu Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve uzmanlarla değerlendirdiği belirtildi. Bennett, bu çerçevede sağlık uzmanlarıyla yaptığı değerlendirme sonucu karantina süresini 7 günden 5 güne indirmeye karar verdiğini bildirdi.

Açıklamada Omicron varyantıyla şu an İsrail'de hastalığa yakalanma riskinin en yüksek seviyelere çıktığına dikkati çeken Bennett, "Bu nedenle, çok sayıda doğrulanmış vaka ve karantinada çok sayıda insan görüyoruz. Bu, ekonomi üzerinde ağır baskı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Bennett, bu çerçevede sağlık uzmanlarıyla yaptığı değerlendirme sonucu karantina süresini 7 günden 5 güne indirmeye karar verdiğini bildirdi.

Kararla birlikte, "bir yandan halk sağlığını korumaya devam ederken, diğer yandan zor olsa da ekonominin devamlılığını sağlayacaklarını" kaydeden Bennett, "böylece bu dalgayı güvenli bir şekilde atlatabileceklerini" ifade etti.​​​​​​​

İsrail Sağlık Bakanlığına göre, ülkede son 24 saatte 33 bin 622 kişide Kovid-19 tespit edildi.

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