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'İsrail karanlık çağların ruhunu yansıtıyor'

Filistin'de 300 zeytin ağacını söken İsrail'e Filistin Hükümet sözcüsü Yusuf el-Mahmud, "yerleşimcilerde hâkim olan karanlık çağların ruhunu" yansıttığı açıklamasında bulundu.

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:45
'İsrail karanlık çağların ruhunu yansıtıyor'

Filistin hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait mülklerin, İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından hedef alınmasına tepki gösterdi.

YUSUF EL-MAHMUD'DAN KINAMA 

Hükümet sözcüsü Yusuf el-Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail buldozerlerinin tarım arazilerine zarar vermesi, Ağvar bölgesindeki yüzlerce zeytin ağacını sökmesinin yanı sıra Yahudi yerleşimcilerin, Nablus'un güneyindeki Filistinlilere ait mülklere saldırmasını kınıyoruz." ifadesini kullandı.

''YERLEŞİMCİLERDE HAKİM OLAN KARANLIK ÇAĞLARIN RUHU''

Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının, en temel insan hakları ilkeleriyle dahi çeliştiğini belirten Mahmud, bu saldırıların, hâlâ "yerleşimcilerde hâkim olan karanlık çağların ruhunu" yansıttığını kaydetti.

Yahudi yerleşimciler, bu sabah Nablus'un güneyindeki Calut köyünde Filistinlilere ait dört aracın lastiğine zarar vermiş, araçların üzerine Araplar aleyhine ırkçı sloganlar yazmıştı.

ZEYTİN AĞAÇLARINI SÖKTÜLER

İsrail güçleri de Batı Şeria'nın Ağvar bölgesinde Filistinlilere ait yaklaşık 300 zeytin ağacını "devletin mülkü" olduğu iddiasıyla sökmüştü.

Son günlerde İsrail askerleri ve fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarındaki artış dikkati çekiyor.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 16:45
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