0553 313 94 23

İsrail Karakolunda yangın çıktı, Mescid-i Aksa’nın kapıları kapatıldı

İsrail askerleri, Mescid-i Aksa’daki İsrail Polis Karakolunda yangın çıkması üzerine, Mescid-i Aksa’nın bütün kapılarını kapattı.

12 Mart 2019 Salı 16:14
İsrail Karakolunda yangın çıktı, Mescid-i Aksa’nın kapıları kapatıldı

İsrail askerleri, Mescid-i Aksa’daki İsrail Polis Karakolunda yangın çıkması üzerine, Mescid-i Aksa’nın bütün kapılarını kapattı. Mescid-i Aksa’yı terk etmeyi reddeden Müslümanlar, darp edilerek gözaltına alındı.


Mescid-i Aksa’daki İsrail Polis Karakolunda çıkan yangın İsrail güçlerini korkuttu. İsrail güçleri, karakola molotof kokteyli atıldığı iddiasıyla, Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarını kapattı. İsrail güçlerinin kapıları kapatmasına tepki gösterenler, darp edilerek gözaltına alındı. Kudüs İslam Vakfı Sözcüsü Firas el Dibs yaptığı açıklamada, birçok kadın, çocuk ve yaşlının darp edildiğini ifade ederek, vakıf görevlilerinden birisinin de yaralandığını kaydetti.


Mescid-i Aksa’nın İsrail’in kontrolü dışında olduğunu hatırlatan el Dibs, mabedin işgalcilere karşı korunması için çağrıda bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İntihar girişiminde bulunan kadını polis kurtardı
    1. İntihar girişiminde bulunan kadını..
    2. Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında mütalaa
    3. İstiklal Marşı Altındağ’da düzenlenen..
    4. Cezayir'de Buteflika'nın kararlarının..
    5. Çaykur Rizespor ve Kayserispor PFDK'ye..
    6. Adana Demirspor, Elazığspor..
    7. Kırılan şemsiyeler çöpleri doldurdu,..
    8. İsrail askerleri, Filistinli genci..
    9. Uyum Buluşmalarının 12.’si Konya’da..
    10. Okullararası İşitme Engelliler..
    11. Moldova'nın aday kadrosu açıklandı
    12. 2019 Miraç Kandili ne zaman? Miraç..
    13. AK Parti’li Polat: 800 istifa iddiası..
    14. Resmen doğrulandı! İki dev banka..
    15. AK Parti'nin Avcılar mitingi
    16. "Buteflika'nın kararları özgür..
    17. "Bugün 192 farklı ülkeden 4,7 milyon..
    18. "Yeni bir siyaset anlayışına..
    19. İsrail'in şehit ettiği Filistinli son..
    20. Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı..
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü