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Rus basınından flaş iddia: İsrail kanlı bir savaşa hazırlanıyor!

Rusya'da yayın yapan Nezavisimaya Gazeta adlı gazete, ABD'nin Suriye'den çekilme kararından sonra İsrail'in bölgede kapsamlı bir savaşa hazırlandığını ileri sürdü.

27 Aralık 2018 Perşembe 11:20
Rus basınından flaş iddia: İsrail kanlı bir savaşa hazırlanıyor!

Gazete, bu gelişmeyle, ABD'nin Amerikan askerlerini Suriye'den çekmesiyle terör örgütü İsrail'in İran'a karşı tek başına ordusuyla kalmasına zorlandığını yazdı.

Lieberman'ın sözlerini hatırlattı

Rus gazetesi, İsrail’in eski Savunma Bakanı Avigdor Lieberman’ın, ABD’nin Suriye’den çekilmesi kuzeyde, Lübnan ya da Suriye’de, geniş çaplı bir çatışmanın olma ihtimalini artırıyor ifadelerine yer verdi.

Rus gazetesi ayrıca, Rus askeri uzmanı Yuri Liamin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını İran'ın açık çek olarak yorumlamaması gerektiği sözlerini de aktardı.

Middleeastmonitor haber sitesinin de yer verdiği yazıda, Liamin şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’nin şimdi Suriye Kürtleri'ne karşı askeri bir operasyon yapmakla tehdit ettiğini unutmamalıyız. Bu operasyon Suriye’nin kuzeyinde önemli alanda bir Türk denetimine yol açabilir. Böylesi bir gelişme Suriye yetkilileri ve onların İranlı müttefikleri tarafından ihtimal memnuniyetle karşılanmayacaktır."

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıklamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 11:20
  1. terör örgütü İsrail
  2. ABD
  3. Suriye
  4. Avigdor Lieberman
  5. Nezavisimaya Gazeta

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