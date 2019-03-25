İsrail jetleri Gazze’deki Hamas hedeflerini vurmaya başladı.
İsrail jetleri Gazze’deki Hamas hedeflerini vurmaya başladı.
25 Mart 2019 Pazartesi 19:04
İsrail jetleri Gazze’deki Hamas hedeflerini vurmaya başladı.
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