0553 313 94 23

İsrail, İrlanda'nın Tel Aviv Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

- İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleriyle ticaret yapılmasını yasaklayan yasa tasarısı nedeniyle İrlanda'nın Tel Aviv büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

25 Ocak 2019 Cuma 16:59
İsrail, İrlanda'nın Tel Aviv Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

KUDÜS (AA) - İsrail, Yahudi yerleşim birimlerindeki firmalar ve iş adamlarıyla ticaret yapılmasını yasaklayan yasa tasarısının ikinci oylamasının İrlanda meclisinde kabul edilmesinin ardından bu ülkenin Tel Aviv Büyükelçisi Alison Kelly'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İrlandalı Büyükelçi Kelly Bakanlığa çağrılarak, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleriyle ticarete yasak getiren tasarının dün İrlanda meclisinde ikinci oylamasının kabul edilmesine tepki gösterildi.

Bakanlığın açıklamasında "İki yüzlü ve antisemitik tasarı yasalaşırsa bunun İsrail-İrlanda ilişkilerine ve İrlanda'nın bölgedeki duruşuna ciddi etkileri olacağı büyükelçiye belirtilmiştir. İrlanda, Orta Doğu'da demokrasinin bulunduğu tek yer olan İsrail'den ziyade diktatörlüklerle ve terör örgütleriyle uğraşsa daha iyi olur." ifadelerine yer verildi.

İrlanda'daki şirketlerin Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerindeki firmalar veya buralardaki iş adamlarıyla çalışılmasına yasak getiren yasa tasarısının ikinci oylaması dün İrlanda meclisinde yapılmış ve 45 hayır oyuna karşı 78 evet ile kabul edilmişti.

Tasarı yasalaşırsa, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleriyle ticaret yapan kişiler 5 yıla kadar hapis ve para cezasına çarptırılabilecek.

Söz konusu tasarının yasalaşması için meclisteki sürecinin sona ermesi ve cumhurbaşkanının onayından geçmesi gerekiyor.

Tasarının yasalaşması halinde İrlanda, İsrail yerleşimlerine bu tür bir yasak uygulayan ilk Avrupa Birliği ülkesi olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 16:59
  1. Batı Şeria
  2. İrlanda
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    1. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    2. Hindistan'dan Venezuela için diyalog..
    3. Demba Ba, resmen Başakşehir'de
    4. Meteorolojiden "toz" uyarısı
    5. 286 şehit ve gazi yakını ile gazinin..
    6. Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    7. Meteorolojiden Karadeniz için kuvvetli..
    8. Malezya Başbakanı Mahathir'den..
    9. Malezya Başbakanı Mahathir'den..
    10. Kardeşini kurtarmak için hayatını feda..
    11. Victor Moses, Fenerbahçe'de
    12. 49. Dünya Ekonomik Forumu
    13. 49. Dünya Ekonomik Forumu
    14. Kristal İş Sendikası Genel Başkanı..
    15. Aydın'da nehre düşen kişinin cesedi..
    16. Elektrik akımına kapılan kadın..
    17. Köklü kulüpte deprem! 9 futbolcu..
    18. İsrail, İrlanda'nın Tel Aviv..
    19. Erdoğan'ın 3 talimatı! Bakan Selçuk..
    20. VSY Biotechnology'den üniversite..
    Rus basını: Erdoğan için dost düşman yok, sadece Büyük Osmanlı...
    Rus basını: Erdoğan için dost düşman yok, sadece Büyük Osmanlı...
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde