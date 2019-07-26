0553 313 94 23

"İsrail ile yapılan anlaşmaların askıya alınması doğru bir adım"

- Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların askıya alınmasını doğru yönde atılmış bir adım şeklinde değerlendirdi

26 Temmuz 2019 Cuma 13:25
"İsrail ile yapılan anlaşmaların askıya alınması doğru bir adım"

GAZZE (AA) - Gazze'deki Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların askıya alınmasını doğru yönde atılmış bir adım olarak niteledi.

FHKC'den yapılan yazılı açıklamada, "Filistin yönetiminin, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaları askıya alması doğru yönde atılmış bir adım." ifadeleri kullanıldı.

Alınan kararın derhal hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Filistin'deki bölünmüşlüğü sona erdirecek iç meseleleri kapsamlı bir şekilde çözmesi için FKÖ'nün etkinleştirme ve geliştirme komitesine acil çağrıda bulunulmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Filistin yönetimine, 1993'te FKÖ ve İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'ndan tamamen çekilmesi çağrısında bulunuldu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün akşam İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların askıya alındığını açıklamıştı.

FKÖ’ye bağlı Filistin Merkez Konseyi, Ekim 2018’deki 30. dönem toplantısında da Filistin devletini tanıyıncaya kadar "İsrail’i tanıma" kararını askıya almıştı.

- Ne olmuştu?

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir'deki bazı binaların Ayrım Duvarı'nın devamını oluşturan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan yaklaşık 100 daireden oluşan 10 binanın yıkımının durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme bu başvuruyu reddetmişti.

İsrail güçleri, pazartesi günü işgal altındaki Doğu Kudüs'te Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı gerekçesiyle Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başlamıştı.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının, Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:25
  1. anlaşmaların iptal edilmesi
  2. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
  3. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Genç’ten, süpürgeli sokak temizliği
    1. Başkan Genç’ten, süpürgeli sokak..
    2. Borsada günün ilk yarısı (2)
    3. İdlib’e hava saldırılarında ağır..
    4. Borsada günün ilk yarısı (1)
    5. Hüseyin Başcı, Yıldızlar Dünya..
    6. SoftBank Group'tan yapay zekaya yeni fon
    7. Aleksandr Novak: Ticaret hacmimizi..
    8. İncir ağacından düşen yaşlı adam ağır..
    9. Çukurca’da çatışma: 1 şehit, 1 yaralı
    10. Tayin isteyen sözleşmeli..
    11. Hong Kong’da protestolar havaalanına..
    12. Adana’da yağlık ayçiçeği hasadı başladı
    13. "İsrail ile yapılan anlaşmaların..
    14. İstanbul merkezli lüks otomobil..
    15. Başkan Aras, basın mensupları ile bir..
    16. Başkan Tarhan, Ankara’dan iyi..
    17. Yılın ilk 7 ayında yurt dışına kaçmaya..
    18. Düzce’de afetzedelere yardım ödemeleri..
    19. Naim Süleymanoğlu’na benzerliğiyle..
    20. Ordulu fındık üreticileri: “Açıklanan..
    21. Ankara merkezli "3 köşe" operasyonu
    22. Abdullah Durak: “Şimdi 3 büyüklerden..
    23. ABD: "İran balistik füze denemesi..
    24. CHP'nin kanalında büyük deprem! Deniz..
    25. Artvin'de kamyon uçuruma yuvarlandı: 1..
    26. Moral Evi üyeleri, spor etkinliğine..
    27. İdlib'de cuma namazı yine iptal edildi
    28. Yıldız takım antrenmanı denizde yaptı
    29. Rusya-Çin Nükleer Alt Komitesi’nin 23...
    30. Kocaeli merkezli dolandırıcılık..
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    Devletten Hakan Atilla'ya önemli görev!
    Devletten Hakan Atilla'ya önemli görev!