"İsrail ile yakınlaşması Suudi Arabistan'ı Arap dünyasından uzaklaştırdı"

ANKARA (AA) - İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, "Suudi Arabistan'ın dış politikada yaptığı stratejik hatalar ve bölge ülkelerine karşı yapıcılıktan uzak yaklaşımı nedeniyle Arap ülkelerinin Riyad'la saflarını ayırmaya başladığını" söyledi.

Şemhani, İran'da yayımlanan Dış Politika Çalışmaları Dergisi'ne nükleer anlaşma, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ve Yemen'deki savaş hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Birliği'ni (AB) nükleer anlaşmayı koruma konusunda yetersiz kalmakla suçlayan Şemhani, AB'nin İran'la ticareti kolaylaştırmak ve nükleer anlaşmayı korumak için tasarladığı özel ödeme mekanizmasının (SPV) halen uygulamaya girmemesini hatırlatarak, "Avrupa Birliği, nükleer anlaşmayı korumakta kararsız kalırsa İran onları beklemeyecektir." şeklinde konuştu.

Şemhani, ABD'nin yeni bir anlaşma dayatmak için yaptırım uygulamasının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Yaptırımlar yeni bir müzakere için araç olamaz. İran, ABD’ye hiçbir konuda güvenemez. ABD ile müzakere faydasız." ifadesini kullandı.

- “ABD yönetimi kötülüğün sembolü haline geldi”



ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması konusuna da değinen Şemhani, şunları kaydetti:

"ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması siyasi maceradan başka bir şey değil. Bu macerayla ABD yönetimi kötülüğün sembolü haline geldi. Irak, Suriye ve diğer noktalarda teröre verdikleri destek de bu kötülüklerin örneğidir."

- "İsrail ile yakınlaşma Riyad'ı Arap dünyasından uzaklaştırdı"

Suudi Arabistan'ın dış politikada "stratejik hatalar" yaptığını söyleyen Şemhani, "İsrail ile yakınlaşma ve yapıcılıktan uzak yaklaşımlar, Riyad'ı Arap dünyasından uzaklaştırdı ve öncülük kapasitesini azalttı. Arap ülkeleri Suudi Arabistan'ın mantıksız ve tehlikeli politikalarına boyun eğmek istemiyor." yorumunda bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) haricinde diğer Arap ülkelerinin Suudi Arabistan'la saflarını ayırmaya başladığını söyleyen Şemhani, şöyle devam etti:

"Bunların hepsi Suudi Arabistan'ın bölge ülkelerini birbirinden ayırma ve siyonist rejime (İsrail) yaklaşmasının bir sonucudur. Stratejik hatalar, yanlış kararların alınmasına yol açar. Bu durum bölgedeki güç dengelerinin değişmesine yol açtı. Katar gibi ülkeler gelecekte bölgenin siyasi ve güvenlik yapısını değiştirecek şekilde Suudi Arabistan'dan bağımsız hareket etmeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Suud yönetiminin devrilmesini istemiyoruz"

Suudi Arabistan'ın "olumsuz" yaklaşımına rağmen Riyad yönetiminin devrilmesini arzu etmediklerini ifade eden Şemhani, "Daha önce de söylediğimiz gibi Suud yönetiminin devrilmesini istemiyoruz çünkü bu hükümetin yerine demokratik standartlarda hükümet gelmeyecek. Onun yerine kaos ve aşırılık hakim olacak."