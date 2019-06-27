0553 313 94 23

İsrail ile Rusya arasında GPS atışması

27 Haziran 2019 Perşembe 11:49
İsrail ile Rusya arasında GPS atışması

KUDÜS (AA) - İsrail hava sahasında küresel konumlama sisteminde (GPS) yaşanan aksaklıklar, Tel Aviv ile Moskova arasında atışmaya neden oldu.

İsrail Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 3 hafta boyunca İsrail hava sahasında GPS'lerde aksaklık yaşandı.

Açıklamada, GPS'lerdeki sorunun herhangi bir kazaya veya güvenlik olayına neden olmadığı belirtildi.

Times of Israel gazetesine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen İsrailli bir yetkili ise GPS'lerdeki aksaklığa neden olan müdahalenin Suriye topraklarından yapıldığını iddia etti.

İsrail ordu radyosunun haberinde, başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı çevresinde uçan uçakların GPS'lerinde yaşanan aksaklığın Suriye'deki Hımeymim Hava Üssü'ndeki uydu sinyallerini kesen bir "jammer"dan kaynaklandığı ileri sürüldü.

Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, iddiaları reddederek, "Bunların hepsi yalan haber. Bu haberleri ciddiye bile alamayız." dedi.

İsrail basını, GPS'lerde yaşanan aksaklığın nedeninin tespit edildiğini ve sorunun giderildiğini aktardı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:49
  1. İsrail
  2. Rusya
  3. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Susuz kaldı denilmişti! Merkel yine titredi
    1. Susuz kaldı denilmişti! Merkel yine..
    2. OBBKT’ye bir ödül daha
    3. Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza..
    4. Şehit Mehmet Boşnak kabri başında..
    5. Edirne’de akıl almaz kaza
    6. Jody Lukoki Akit'e konuştu: Konyaspor..
    7. Vali Demirtaş: "Adana’nın tarımsal..
    8. Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34..
    9. Murat Karahan için "İtalya'nın Türk'ü"..
    10. İsrail ile Rusya arasında GPS atışması
    11. Bakan Varank: "Türkiye Cumhuriyeti..
    12. Nevşehir Belediyesi yaz spor okulları..
    13. Ücretsiz Yaz Spor Kursları bin 475..
    14. Başsavcı Demircan’dan Başkan Sever’e..
    15. İl spor merkezleri tanıtılmaya devam..
    16. Bosna Hersek’le ticaret katlanacak
    17. Ordulu milli güreşçiler gururlandırdı
    18. Vali Şentürk mermercilerle bir araya..
    19. AB, İdlib'deki gelişmelerden endişeli
    20. "Japonya'da Türk Kültür Yılı" konulu..
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu