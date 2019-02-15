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İsrail ile Polonya arasında "Nazi" krizi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Polonyalılar Nazilerle iş birliği yaptı" açıklaması Polonya'da tepkiyle karşılandı

15 Şubat 2019 Cuma 12:52
İsrail ile Polonya arasında "Nazi" krizi

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "Polonyalılar Nazilerle iş birliği yaptı." açıklaması Tel Aviv-Varşova hattındaki ilişkileri gerdi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Başbakan Mateusz Morawiecki Twitter hesaplarından paylaştıkları mesajlarla Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Duda, 18-19 Şubat'ta İsrail'de yapılacak olan ve ülkesinin yanı sıra Çekya, Slovakya ve Macirastan'ın yer aldığı "Vişegrad Grubu" toplantısına değinerek, "Eğer Başbakan Netanyahu'nun açıklaması basına yansıdığı gibi ise İsrail artık Vişegrad Grubu toplantısı için uygun bir yer değil." ifadesini kullandı.

Başbakan Moraweicki, Polonya'nın da Nazi Almanya'sının kurbanları arasında yer aldığını dile getirerek, "İkinci dünya savaşı sırasında çok sayıda Polonya uyruklu Yahudi'nin de aralarında yer aldığı 6 milyon Polonyalı katledildi." cümlesini kullandı.

- İsrail'in Varşova Büyükelçisi dışişlerine çağrıldı

İsrail'in Haaretz gazetesine göre, Tel Aviv yönetimi, Netanyahu'nun açıklamasının "yanlış anlaşıldığına" dair Polonya hükümetine bir açıklama gönderdi.

Yerel basın bu açıklamanın ardından Tel Aviv-Varşova arasındaki gerginliğin az da olsa yumuşadığını yazdı. Ancak İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, İsrail'in Varşova Büyükelçisi, Polonya Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Netanyahu'nun açıklamalarına izahat getirmesi istendi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, dün ve önceki gün düzenlenen "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansa katılmak için gittiği Polonya'nın başkenti Varşova'da "Polonyalılar Nazilerle iş birliği yaptı." demişti.


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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:52
  1. İsrail
  2. Polonya

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