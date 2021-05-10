İsrail ile normalleşen Fas'tan açıklama! Filistin'e destek verdiler

Fas, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Fas Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Rabat’ın, Doğu Kudüs'teki eylemlerini, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girilmesi ve mübarek Ramazan ayında namaz kılan insanlara yönelik ihlalleri endişeyle takip ettiğini ifade etti.

Bakanlık, Kudüs Komitesi toplantısına Fas Kralı VI. Muhammed'in başkanlık ettiğini açıklarken, toplantı sonrası "Gerginliği artıran bu ihlaller kabul edilemez" açıklaması yaptı.

Tek taraflı uygulamaların çözüm olmadığı kaydedilen açıklamada, diyalog ve insan haklarına saygının öncelikli olması gerektiği vurgusu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Kudüs'ün özel statüsü ile İslami kimliğinin korunması ve Mescid-i Aksa'nın saygınlığının muhafaza edilmesi gerektiği kaydedildi.

Saldırılar devam ediyor

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere müdahalesinde yaralı sayısı 215’e yükseldi.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, aralarında ağır yaralananların da bulunduğu 215 kişiden 153'ü hastanelere kaldırıldı.

Kurumun ilk açıklamasında yaralı sayısının 180'den fazla olduğu belirtilmişti.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.

Mescid-i Aksa üzerine İHA uçurdular

AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, İsrail polisi Mescid-i Aksa alanı üzerinde insansız hava aracı (İHA) uçurdu.

Bunun üzerine çıkan olaylarda polis, Kıble Mescidi ve Kubbetüs Sahra da dahil olmak üzere Harem-i Şerif'teki tüm Filistinlilere müdahale etti.

Kudüs İslami Vakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs de yaralıların hastaneye götürüldüğü sırada İsrail polisi tarafından gözaltına alındığını belirtti.