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"İsrail ile Hizbullah'ın savaşma ihtimali düşük"

İsrail Ordusu İstihbarat Daire Başkanı Tamir Hayman:"Kuzeyde durum kötüye gideceğe benziyor ancak savaş ihtimali düşük. Eğer bir savaş çıkarsa düşmanlarımız için hiç iyi olmaz"

11 Aralık 2018 Salı 17:36
"İsrail ile Hizbullah'ın savaşma ihtimali düşük"

KUDÜS (AA) - İsrailli askeri yetkili, Lübnan sınır hattında başlatılan Kuzey Kalkanı Operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada, bölgede durumun kritik olduğunu ancak savaş ihtimalinin "şu an için" düşük olduğunu belirtti.

İsrail Meclisi Basın Ofisi'ne göre, İsrail Ordusu İstihbarat Daire Başkanı Tamir Hayman, Meclis Dışişleri ve Güvenlik Komitesi'ne verdiği demeçte, "Kuzeyde durum kötüye gideceğe benziyor ancak savaş ihtimali düşük. Eğer bir savaş çıkarsa düşmanlarımız için hiç iyi olmaz." dedi.

Hizbullah'ın İsrail'e saldırı planlarına dikkati çeken Hayman, operasyonun Hizbullah'ın en önemli saldırı planlarından biri olan tünel tehlikesini etkisiz hale getirmeyi hedeflediğini belirtti.

Hizbullah'ın sadece ateş edebilme yeteneğine sahip olduğunu, ancak güdümlü silahlar geliştirme ve "üretme kapasitesine sahip olmadığını" iddia eden Hayman, komite üyelerine Suriye'deki gelişmeler hakkında da bilgi verdi.

İsrail ordusundan cumartesi günü yapılan yazılı açıklamada, Lübnan sınır hattında başlatılan Kuzey Kalkanı Operasyonu kapsamında Hizbullah'a ait yeni bir tünelin keşfedildiği iddia edilmişti.

İsrail ordusu, 4 Aralık Salı sabahı Lübnan sınırında Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen tünelleri ortaya çıkararak imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adıyla operasyon başlatmıştı.

Aynı gün İsrail ordusu basın ofisi, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail tarafına sızmak amacıyla kazdığı öne sürülen tünellerden birinin fotoğrafını yayınladı.

Ordunun açıklamasında, yaklaşık 200 metre uzunluğunda olduğu ifade edilen tünelin 40 metre kadar İsrail topraklarının içine ulaştığı dile getirildi.

Hizbullah ise İsrail ordusunun operasyonu ve tünel iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail-Lübnan sınırında yapılan incelemelerde bir tünel tespit edildiğini duyurmuştu.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 17:36
  1. Hizbullah
  2. İsrail
  3. Kuzey Kalkanı
  4. Lübnan

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