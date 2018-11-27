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İsrail ile Çad arasındaki diplomatik ilişki yeniden başlayacak

27 Kasım 2018 Salı 15:38
İsrail ile Çad arasındaki diplomatik ilişki yeniden başlayacak

KUDÜS (AA) - İsrail ile Orta Afrika ülkesi Çad arasında diplomatik ilişkilerin 46 yıl aradan sonra yeniden başlayacağı duyuruldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde bugün bir kez daha bir araya geldi.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Netanyahu ve Debi iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılması için karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.

Açıklamada ayrıca Netanyahu'nun "yakın zamanda" Çad'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtilerek, Cumhurbaşkanı Debi ve İsrail Başbakanının bu ziyaret sırasında iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlanacağını ilan edeceği ifade edildi.

Pazar günü resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gelen Debi, bu ülkeyi ziyaret eden ilk Çad Cumhurbaşkanı olmuştu.

Debi, İsrail'in "tarihi" olarak nitelendirdiği ziyaretinde Başbakan Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile ayrı ayrı görüşmüştü

Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan İsrail ile Çad'ın son zamanlarda yakınlaşması gözle görülür hale gelmişti. Orta Afrika ülkesi Çad, 1972'de İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Öte yandan İsrail basını Tel Aviv'in bir diğer Afrika ülkesi Sudan ile de ilişkilerini geliştirmek için girişimlerde bulunduğu iddiasına yer verirken, Hartum yönetimi bu iddiaları yalanlamıştı.



Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 15:38
  1. Afrika
  2. Çad
  3. İsrail

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  • Inanmiyorum!..Inanmiyorum!..29 dk önce
    Sn. Meclis baskani bence bu teklifi asla kabul etmeyecektir. BU ATRAKSIYONLAR AK PARTININ TAKTIK VURUSLARIDIR..
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