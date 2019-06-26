"İsrail ile barış istiyoruz"

KUDÜS (AA) - Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, İsrail'in varlığını sürdürmesi gereken bir ülke olduğuna inandıklarını ve İsrail ile barış istediklerini söyledi.

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayını takip eden Times of Israel gazetesi muhabirine verdiği özel röportajda Bin Ahmed, çalıştaya ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bin Ahmed, Arap Barış Girişimi'nin İsrail ile bölgedeki ülkelerin ilişkilerinin normalleşmesi için taslak olduğunu ancak İsrail'in bu girişimi reddederek fırsatı kaçırdığını dile getirdi.

İsraillilerden herhangi bir sorunun çözümü için önerileri varsa bunu Arap liderlerle paylaşmasını isteyen Bin Ahmed, "Gelin ve bizimle konuşun. Bize önerilerinizi anlatın. 'Beyler sizin iyi bir öneriniz var fakat bizi endişelendiren bir şey var' deyin." ifadelerini kullandı.

- "İsrail varlığını sürdürmeli"

Arap Birliği ülkelerinin 2002'de kabul ettiği Arap Barış Girişimi ile İsrail'e barış önerdiğini belirten Bin Ahmed, "Onu (Arap Barış Girişimi) İsrail'e teklif etmiştik. İsrail'in varlığını sürdürmesi gereken bir ülke olduğuna inanıyoruz. Onunla iyi ilişkilere sahip olmayı ve barış yapmayı istiyoruz." diye konuştu

Arap Birliği üyesi ülkeler tarafından 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul edilen Arap Barış Girişimi bildirisinde, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmenin reddedildiği belirtilmişti.

- Bahreyn'deki ekonomi çalıştayı

ABD iş birliğinde Bahreyn'in ev sahipliğinde dün başkent Manama'da başlayan "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota çağırmıştı.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılıyor. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak ediyor.

Çalıştay, bugün sona erecek.

