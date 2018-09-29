İsrail İHA'ları Yunanistan'a yerleştirdi!

Frontex (Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı), "dış sınırları korumak amacıyla" iki adet İsrail üretimi Heron-1 İHA’yı Yunanistan’a gönderdi. Girit’teki Tympaki askeri havaalanında konuşlandırıldığı öğrenilen Heron’lar, Yunanistan’ın İHA harcamalarını da azaltacak gibi görünüyor.

TEST UÇUŞLARI BAŞLADI

Frontex’ten yapılan açıklamada orta irtifa ve havada uzun süre kalma kapasitesine sahip MALE sınıfı Heron-1’lerin test uçuşlarına başladığı belirtildi. Frontex, Yunanistan dışında İtalya ve Portekiz sahillerinde de test uçuşları yapıldığını duyurdu. İHA’ların termal kameralar ve radarlarla donatıldığı belirtildi. Savunma uzmanları Heron-1 İHA’da MOSP elektrooptik kamera, MMR deniz gözetleme radarı ve SATCOM uydu muhabere sistemi olduğunu belirtiyor.

DENİZLERİ GÖZLEYECEK

Yıl sonuna kadar test uçuşu yapacak İHA’lar maliyet ve başarılarına göre değerlendirilecek. Frontex, Heron’ları üreten İsrailli IAI ile Ocak ayında 4 ay, 600 uçuş saati için 4.75 milyon Euro’luk bir sözleşme imzaladı. İHA’lar keşif, denetim, suçlu takibi, arama-kurtarma çalışmaları, şüpheli gemilerin tespiti ve anlık bilgi paylaşımı için kullanılacak.

TÜRK İHA'LARINA TÜRK KARŞI F-16 KALDIRIYORLARDI

Türkiye’nin kendi İHA’larını Ege’de kullanması Yunanistan’da rahatsızlığa neden oluyor. Kathimerini gazetesi geçtiğimiz günlerde İHA’sı bulunmayan Yunanistan’ın, Ege’de bir İHA uçuşuna cevap vermek için 3-4 jet kaldırdığını yazdı. Bir jetin 1 saatlik uçuş maliyetinin yaklaşık 10 bin 500 Euro olduğu, bir Yunan jetinin silah ve ekipman hariç değerinin 25 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor.

7 TANE DAHA KİRALAYACAK

İHA teknolojisinde Türkiye’nin gerisinde kaldığı belirtilen Yunanistan, Şubat ayında istihbarat, gözlem ve keşif kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla İsrail’den üç yıllığına 7 adet Heron kiralamak için anlaştı. Maliyeti 35.5 milyon Euro olan anlaşmaya göre İsrail eğitim desteği de verecek. Uzmanlar Yunanistan’ın ekonomik kriz nedeniyle yüksek güvenlik harcamalarının önemli bir bölümünü AB ve NATO üzerinden karşıladığına dikkat çekiyor.