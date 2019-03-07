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"İsrail idari tutukluğu istediği gibi kullanıyor"

İsrail tarafından 20 ay hapiste tutulan eski Filistin Yasama Konseyi milletvekili Halide Cerrar:- "İdari tutukluluk, hukuk dışı ve keyfi bir uygulama. İsrail kendisini yargılayan bir kesim olmadığı için bunu istediği gibi kullanıyor"- "Mahkumlar, İsrail'in düşmanca tavrına karşı zor şartlar altında yaşama tutunuyor"- "İsrail, mahkumlara hastalandığında yalnızca ağrı kesici veriyor. Hastaneye nakledilene kadar aylarca oyalıyor"

07 Mart 2019 Perşembe 11:09
"İsrail idari tutukluğu istediği gibi kullanıyor"

RAMALLAH (AA) - KAYS EBU SEMRA - İsrail'in "idari tutukluluk" gerekçesiyle 20 ay hapiste tutulan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) üyesi ve eski Filistin Yasama Konseyi milletvekili Halide Cerrar, idari tutukluluğun İsrail'in Filistinlilere yönelik en kötü tutuklama şekli olduğunu belirtti.

Geçen Perşembe serbest kalan Cerrar, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki evinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, herhangi bir suç isnat edilmeksizin çok uzun süre hapiste tutulan Filistinliler olduğunu belirterek, tutukluların bu durumu protesto için bazı adımlar atmayı planladığını ifade etti.

Söz konusu planlar hakkında bilgi vermeyen Cerrar, idari tutukluluğun İsrail'in Filistinlilere yönelik en kötü tutuklama şekli olduğunu söyledi.

Daha önce de birkaç kez İsrail tarafından gözaltına alındığını ve 26 ayı idari tutukluluk olmak üzere 3,5 senesini hapishanede geçirdiğini aktaran Cerrar, "İdari tutukluluk, hukuk dışı ve keyfi bir uygulama. İsrail kendisini yargılayan bir kesim olmadığı için bunu istediği gibi kullanıyor." dedi.

Cerrar, İsrail'in Filistinli tutuklulara karşı özellikle de kadınlara karşı ihlaller yaptığına dikkati çekerek, "Damon Cezaevinde arkamda 48 kadın tutuklu bıraktım. Mahkumlar, İsrail'in düşmanca tavrına karşı zor şartlar altında yaşama tutunuyorlar." diye konuştu.

Damon'un İsrail'in en kötü hapishanelerinden biri olduğunu aktaran Cerrar, cezaevinde çok fazla rutubet olduğunu, tutuklu haklarının kısıtlandığını, bazı araç gereçlerin engellendiğini ve eğitim kitaplarının yasaklandığını söyledi.

Gözaltına alındıktan sonra HaSharon Cezaevi'ne beş ay kaldıktan sonra da Damon'a nakledildiğini aktaran Cerrar, şunları ifade etti:

"Ben nakledildikten sonra Damon'daki kadın mahkumlar, avluya kamera takılarak gözetlenmesini protesto için havalandırmaya çıkmayı reddetmeye başladı. Bunun yanı sıra hapishane idaresi, HaSharon'daki kütüphanenin Damon'a nakledilmesine izin vermedi. Damon'daki mahkumların hepsi, başka bir cezaevine nakledilmek ve tutukluluk şartlarının iyileştirilmesini istiyor."

- "İsrail mahkumları oyalıyor"

Hapishanelerde tıbbi ihmalin had safhada olduğuna dikkati çeken Cerrar, "İsrail, mahkumlara hastalandığında yalnızca ağrı kesici veriyor. Hastaneye nakledilene kadar aylarca oyalıyor." dedi.

İsrail cezaevindeki kadın tutuklulardan dışarıdakilere bir mesaj taşıdığını söyleyen Cerrar, tutukluların özgür kalmak istediğini, bunun yanı sıra Filistin'de bölünmüşlüğün sona ermesi ve ulusal birlik için çaba sarf edilmesini talep ettiklerini kaydetti.

Cerrar, "Ayrıca tutuklular özgürlüğüne kavuşuncaya dek halkın kendilerine destek olmasını, daha faal olunmasını istiyorlar." ifadelerini kullandı.

İsrail makamları, 2 Temmuz 2017'de İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki evine düzenlediği baskın sonucu gözaltına alınan ve o tarihten bu yana cezaevinde tutulan FHKC üyesi ve eski Filistin Yasama Konseyi milletvekili Halide Cerrar'ı 28 Şubat'ta serbest bırakmıştı.

FHKC'nin önde gelen isimlerinden ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların haklarını savunmak amacıyla verdiği mücadeleyle tanınan Cerrar, "idari tutukluluk" kapsamında yaklaşık 20 aydır hakim karşısına çıkarılmadan hapiste tutulmuştu.

- İdari tutukluluk

İsrail, gizli güvenlik bilgilerine dayanarak "idari tutuklama" adı altında Filistinlileri 1 ila 6 ay arasında alıkoyabiliyor. Tutuklunun "İsrail güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:09
  1. Filistin
  2. idari tutukluluk
  3. İsrail

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