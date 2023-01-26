Uzun yıllar araştırılmış; “Osmanlı nasıl oldu da 600 yıl dünyaya hükümdar oldu” diye. Bizzat gözleri ile şahit oldukları Çanakkale Savaşı’dır. Çok genç yaştaki askerlerin savaş halinde bile zerre korkuları yok. Daha sonra bir İngiliz Başbakan (1916 ile 1922) yılları arasında görev yapan şöyle söylemiş; “Osmanlının elinden o kitabı (Kur’an-ı Kerim) alacaksınız. Eğer ki almazsanız dünyaya hükümdar olmaya devam eder.” Gelelim günümüze. Benim nezdimde Lawrence Meral, bir grup konuşmasında şöyle konuştu: “Bir kitabı tüm genç teşkilatlara dağıtın, iktidar olduğumuzda tüm okullarda okutacağız.” Peki, o kitapta (Medeni Bilgiler kitabı) neler yazıyor. Haşa Muhammed’in uydurduğu beyni sulanmış hafızların dini bu kitaba tabi olmadan evvel Türkler medeni imiş. Muhammed’in dinine uyduktan sonra medeniyetten uzaklaşmış.

Düşünebiliyor musunuz bu ülkede o kitabı okuyan o şekilde ateist nesil yetiştiğinde acaba bu ülkede kalacak yerimiz olabilir mi? Bence hayır. Onun için Türk ve Müslüman görünümlü hizmetkârlara ihtiyaç var (bazı siyasetçiler). Peki, biz bu kişileri iktidar edersek yok denecek kadar da az olsa 13-14 yaşlarındaki evladını bu ülkenin her karış toprağından olan insanlar bu ülke bölünmesin, bayrak inmesin, ezan dinmesin diye evladını cepheye gönderip ben şehit annesi olmak istiyorum diyen annelere ihanet etmiş olmaz mıyız? Benim nezdimde 9’lu masa 7. Kandil. 8. Bazı Avrupa ülkeleri. 9. İsrail hizmetkârı ABD. İşte bu ülkeyi yok etmek için varlar.