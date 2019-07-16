0553 313 94 23

İsrail, Hizbullah'ın Golan'dan uzaklaştırılmasını istedi

Tel Aviv yönetimi Moskova'dan, Hizbullah'ın Golan Tepeleri'nden uzaklaştırılması için çalışmasını talep etti

16 Temmuz 2019 Salı 02:38
İsrail, Hizbullah'ın Golan'dan uzaklaştırılmasını istedi

KUDÜS (AA) - İsrail yönetimi Rusya'dan, Hizbullah'ın, işgal altındaki Golan Tepeleri'nden uzaklaştırılması için çalışmasını istedi.

İsrail Kamu Yayın Kurulu'nun (KAN) haberine göre, Tel Aviv yönetimi, Moskova'dan Hizbullah unsurlarının bölgeye yerleşmesini engellemek için önceden atılan adımların devamının gelmesini istedi.

Haberde, 4 ay önce edinilen istihbarat bilgilerinin, Hizbullah'ın terör yapılanması oluşturmak amacıyla Golan Tepeleri'nin Suriye tarafında konuşlandığını ortaya koyduğu ifade edildi.

İsrail yönetiminin, Hizbullah'ın bu çalışmalarına engel olmaya çalıştığı ancak başarılı olamayınca Moskova'dan duruma müdahale etmesini istediği kaydedildi.

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın cuma günü "İsrail’in tamamını hedef alma" açıklamasına karşı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu pazar günü "Lübnan’a ezici bir saldırı gerçekleştirme" tehdidinde bulunmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 23 Temmuz 2018'de Kudüs'te gerçekleştirdiği görüşmede, Lavrov'un Netanyahu'ya Suriye'deki İran güçlerini, işgal altındaki Golan Tepeleri'nden 100 kilometre uzakta tutmayı önerdiği belirtilmişti.

İsrail'in Haaretz gazetesinin üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberde ise Netanyahu'nun, Lavrov'un bu önerisine karşı çıkarak, "Sınırdan 100 kilometre uzakta da olsa İran'ın bölgeye yerleşmesine izin vermeyeceğiz." yanıtını verdiği ifade edilmişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 02:38
  1. Hizbullah
  2. İsrail
  3. Moskova

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağrı’da 15 Temmuz Etkinlikleri Gün Boyu Sürdü
    1. Ağrı’da 15 Temmuz Etkinlikleri Gün..
    2. E-5’te feci ölüm... Metrobüs üst..
    3. Ürdün'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    4. Özalp’ta Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    5. Brandenburg Kapısı Önünde 251 Sembolik..
    6. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    7. İsrail, Hizbullah'ın Golan'dan..
    8. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    9. Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu
    10. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    11. Türkiye'den AB'ye Doğu Akdeniz tepkisi
    12. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    13. Ardahan’da camilerde şehitler için..
    14. Çeşme’de Demokrasi ve Milli Birlik..
    15. Dışişleri Bakanlığı: "Ülkemiz, kendi..
    16. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    17. Muş’ta “Demokrasi ve Milli Birlik..
    18. Dışişleri Bakanlığı:"AB'nin aldığı..
    19. Balıkesir’de 15 Temmuz nöbetinde..
    20. Somali'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    21. Başkan Aydoğdu’dan 15 Temmuz mesajı
    22. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    23. Van’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    24. Ahlat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    25. Mide ekşimesi neden olur? Mide..
    26. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    27. Osmaneli 15 Temmuz Şehitlerini Anma,..
    28. Aydın'da kar maskeli soygun güvenlik..
    29. Tatvan’da “15 Temmuz Demokrasi ve..
    30. Sivasspor'un Bolu kampı
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    Pentagon uyardı: Askeri üsse baskın yapacaklar
    Pentagon uyardı: Askeri üsse baskın yapacaklar

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    Türkiye'nin doğalgaz bulduğu iddiasına ilişkin açıklama: Bir şeyler bulunduğu...
    Türkiye'nin doğalgaz bulduğu iddiasına ilişkin açıklama: Bir şeyler bulunduğu...