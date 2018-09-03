İsrail Hayfa yakınlarında askeri tatbikat düzenliyor

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarında askeri tatbikat düzenliyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hayfa kenti yakınlarındaki İlyakim adlı bölgede gerçekleştirilen tatbikatın bu akşam başladığı bildirildi. Tatbikatın, salı akşamı sona ereceği belirtilen açıklamada, tatbikat sırasında patlama seslerinin duyulacağı, güvenlik ve askeri birimlerde büyük hareketlilik yaşanacağı aktarıldı.

Tatbikatın 2018 yılı için planlanan askeri eğitim kapsamında olduğu kaydedildi.