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İsrail, Havalimanı'nı hedef aldı! Son anda püskürtüldü

İsrail'in Şam Havalimanı'nı hedef alan saldırısı Suriye hava savunması tarafından püskürtüldü.

15 Eylül 2018 Cumartesi 22:21
İsrail, Havalimanı'nı hedef aldı! Son anda püskürtüldü

Suriye hava savunmasının İsrail’in Şam Uluslararası Havalimanı’na yönelik gerçekleştirdiği füzeli saldırıyı püskürttükleri belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye ordusunun hava savunma güçlerinin İsrail’in Şam Havalimanı’nın bulunduğu bölgeye yönelik hava saldırısını püskürtmek üzere devreye girdiklerini aktardı.

Uluslararası Şam Havaalanı çevresinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirildi.

Ayrıntılar Geliyor…

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 22:21
  1. İsrail
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