İsrail, Havalimanı'nı hedef aldı! Son anda püskürtüldü
İsrail'in Şam Havalimanı'nı hedef alan saldırısı Suriye hava savunması tarafından püskürtüldü.15 Eylül 2018 Cumartesi 22:21
Suriye hava savunmasının İsrail’in Şam Uluslararası Havalimanı’na yönelik gerçekleştirdiği füzeli saldırıyı püskürttükleri belirtildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye ordusunun hava savunma güçlerinin İsrail’in Şam Havalimanı’nın bulunduğu bölgeye yönelik hava saldırısını püskürtmek üzere devreye girdiklerini aktardı.
Uluslararası Şam Havaalanı çevresinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirildi.
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