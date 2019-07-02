0553 313 94 23

İsrail Harem-i İbrahim Camisinde 294 defa ezanı yasakladı

Filistinli yetkililer, İsrail'in 51'i haziran ayında olmak üzere 2019'un ilk yarısında Harem-i İbrahim Camisinde 294 kez ezanın okunmasını yasakladığı açıkladı

02 Temmuz 2019 Salı 12:38
İsrail Harem-i İbrahim Camisinde 294 defa ezanı yasakladı

KUDÜS (AA) – İsrail makamları, 2019'un ilk yarısında işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisinde ezanın okunmasını 294 defa yasakladı.

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 51'i haziran ayında olmak üzere 2019'un ilk yarısında Harem-i İbrahim Camisinde 294 kez ezan okunmasının yasaklandığı belirtildi.

İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi içindeki varlığını güçlendirdiği ve Yahudi bayramlarını bahane ederek camide ezan okunmasını yasakladığı vurgulanan açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Harem'in avlusundaki zeytin ağaçlarını kestiği ve bazılarının da cami görevlilerini darp ettiği kaydedildi.

İsrail'in getirdiği "yasak" nedeniyle Harem-i İbrahim Camisinde 1994'ten bu yana cuma günleri akşam ve yatsı ezanları, cumartesi günleri sabah, öğle, ikindi ve akşam ezanları, diğer günlerde ise akşam ezanları okunmuyor.

Bunun yanı sıra İsrail Yahudi bayramlarını bahane ederek bazı günlerde de ezan okunmasına izin vermiyor.

- 1994'teki katliamdan sonra caminin yarısı sinagoga çevrildi

El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisinin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında da yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.

Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen olayda 29 Filistinli öldürülmüş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmüş kısımları yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor.

El Halil şehrinde, özellikle Harem-i İbrahim Camisi çevresinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında sık sık arbede yaşanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:38
  1. Filistin
  2. Harem-i İbrahim
  3. İsrail
  4. işgal altındaki Batı Şeria

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa 100 bin puanı aştı
    1. Borsa 100 bin puanı aştı
    2. 25 yıl hapis cezası olduğunu öğrenince..
    3. Şuhut’ta Yaz Spor Okulu törenle açıldı
    4. Demir, "Hedefim olimpiyat şampiyonluğu"
    5. Başkan Çerçi, Vali Deniz ile..
    6. Vali Çakacak, TÜTAP Genel Başkanı..
    7. Terör Devleti İsrail: İran'ın hataları..
    8. Tuzla'da fabrika yangını
    9. Aliağa'daki gemi yangını
    10. "Öğretmenlerle ilgili yeni bir bakış..
    11. “FETÖ de Ergenekondur!”
    12. AK Parti taşları kaldırdı nankör..
    13. Sivas’ta Madımak olaylarında ölenler..
    14. Sinop’ta çatı yangını
    15. Menteşe’de Geronimo yağlı boya resim..
    16. MHP Başkanı Bahçeli, "Eski..
    17. Türkeli’de "Önce Yaya" uygulaması
    18. Denizli'de feci orman yangını!
    19. Eskişehirli öğrenciler Romanya’da..
    20. Kaspersky, akıllı ev kontrol cihazında..
    21. MHP TBMM Grup Toplantısı
    22. Müdür Çelik’ten anız uyarısı
    23. 50 liralık yola bin 500 lira..
    24. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı..
    25. "Çocuklarımızı sapkın anlayışlara..
    26. (Özel Haber) Trakya Birlik Genel..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
    28. Yaz spor okulları start aldı
    29. GRAFİKLİ - Mısır'da 3 günde açılan..
    30. Denizli'de orman yangını
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız