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İsrail harekete geçti Rusya'ya teslim edecekler

Rus askeri uçağının Suriye'de düşürülmesiyle ilgili sorumlu gösterilen İsrail harekete geçti.

20 Eylül 2018 Perşembe 08:18
İsrail harekete geçti Rusya'ya teslim edecekler

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikam Norkin başkanlığındaki bir heyetin, Rus savaş uçağı Il-20’nin Suriye’de düşürülmesiyle ilgili ellerindeki bilgileri Rus yönetimine teslim etmek için Moskova’ya gideceği belirtildi.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hava Kuvvetleri komutanı ve ona eşlik eden ekip, yaşanan olayın tüm yönleriyle ilgili rapor ve İsrail ordusunun gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını sunacaklar" dendi.

RUSYA SUÇLAMIŞTI: Rus Savunma Bakanlığı, İsrailli pilotları uçağı Suriye hava savunma sisteminin bulunduğu bölgeye sürükleyip kalkan olarak kullanmakla suçlamıştı.

Sputnik'in haberine göre daha önce de İsrail ordusu, Il-20 felaketiyle ilgili soruşturma için gerekecek tüm bilgiyi vermeye hazır olduklarını açıklamıştı. Rus uçağın düşürülmesiyle ilgili İsrail'in ilk açıklamasında Esad rejimi, Hizbullah ve İran'ı sorumlu göstermişti.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 08:18
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