İsrail harekete geçiyor! Savaş kapıda

İsrail Ordusu Sözcüsü Jonathan Conricus, bugün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara harekatı hazırlıklarını sürdürdüğünü, harekete geçmek için emir beklediklerini belirtti.

The Times of Israel’in haberine göre, Gazze'nin işgal edilmesine ilişkin Gazze Tümeni ve Güney Komutanlığı tarafından hazırlanan plan, tamamlanmasının ardından siyasi liderliğe sunulacak.

Takviye ekip yollandı

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Yahudiler ile Filistinliler arasında çatışmaların yaşandığı bölgelere takviye için sınır polisi konuşlandırdı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gantz, 10 yedek sınır polis birliğini çatışmaların görüldüğü bölgelerde görevlendirme kararı aldı.

Açıklamada sözlerine yer verilen Gantz, "Şu anda acil bir durumdayız. Kanun ve düzeni tesis etmek için derhal gönderilecek büyük takviye kuvvetlerine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

İsrail'in olağanüstü hal ilan ettiği ve 21.00-04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirdiği Lid kentinde Filistinliler ve İsrailliler arasında dün çatışmalar yeniden başlamıştı.