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İsrail hapishanesinde bir Filistinli tutuklu daha hayatını kaybetti

08 Şubat 2019 Cuma 21:03
İsrail hapishanesinde bir Filistinli tutuklu daha hayatını kaybetti

KUDÜS (AA) - İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Yasir Hamid Eştiyye (36), henüz bilinmeyen bir nedenle yaşamını yitirdi.

Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Eştiyye, 2009 yılından bu yana tutulduğu Eshel Hapishanesi'nde bugün hayatını kaybetti.

Açıklamada, ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen Hamid'in ölüm nedenine ilişkin ise herhangi bir bilgi yer almadı.

İsrail makamlarından da Eştiyye'nin ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, İsrail basını hapishane yetkililerinin Filistinli tutukluyu baygın halde bulduğunu, kalp masajı yapıldığını ancak kurtarılamadığını yazdı.

Yasir Hamid Eştiyye, bu hafta İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden ikinci Filistinli tutuklu oldu.

İsrail'in güneyindeki Rimon Hapishanesi'nde tutulan 51 yaşındaki Gazzeli Faris Barud (51) da sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından kaldırıldığı hastanede çarşamba günü hayatını kaybetmişti.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 270'i çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 21:03
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