0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular açlık grevine başladı

Yaklaşık 150 Filistinli tutuklu, İsrail Cezaevleri İdaresi ile yürütülen görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine süresiz açlık grevine girdi

08 Nisan 2019 Pazartesi 21:16
İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular açlık grevine başladı

RAMALLAH (AA) - İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 150 Filistinli tutuklu, hak ihlallerini protesto için süresiz açlık grevine başladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Cezaevleri İdaresi ile Filistinli tutukluların temsilcileri arasında son iki gündür Rimon Cezaevi'nde uzun saatler süren diyalog görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi.

Heyet, güneydeki Ktziot ile Rimon hapishanelerinde yaklaşık 150 Filistinli tutuklunun, "Onur Savaşı 2" ismiyle düzenlenen tepki faaliyetleri kapsamında süresiz açlık grevine başladığını aktardı.

İsrail Cezaevleri İdaresi'nin inatçı tavrı nedeniyle çıkmaz bir yola girildiğine işaret edilen açıklamada, devam edecek tepkilerin ilerleyen günlerde diğer hapishanelerde de açlık grevlerine neden olabileceği ifade edildi.

Heyet, Cezaevi İdaresi'nin, tutukluların cep telefonu sinyalini kesici cihazların kaldırılması, Gazze'deki tutuklular için aile ziyaretlerinin yeniden başlaması, genel kullanıma açık ankesörlü telefonların bağlanması, baskın operasyonlarının sonlandırılması ve tıbbi ihmallerin sona ermesi gibi taleplerini yanıtsız bıraktığını kaydetti.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistinli tutuklular, kendilerine yönelik işlenen hak ihlallerinin durdurulması çerçevesinde hapishane yönetimi yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından bu akşamdan itibaren süresiz açlık grevine başladı." dedi.

Filistinli tutukluların, İsrail Cezaevleri İdaresi'nin vaatlerini yerine getirmesi konusundaki beklentisine işaret eden Faris, "Tutukluların, mutabık kalınan taahhütlere ulaşamadığı görülüyor. Bu nedenle de grev yapıldı." diye konuştu.

Filistinli tutuklular, dün İsrail Cezaevi İdaresi'yle görüşmelerde ilerleme kaydedildiği gerekçesiyle açlık grevi kararını ertelemişti.

İsrail hapishanelerinde sinyal kesici cihaz yerleştirilmesi gibi Filistinli tutuklulara karşı yapılan uygulamalar nedeniyle 2019'un başından bu yana gerginlik yaşanıyor. Filistinli tutuklular, sinyal kesici jammer cihazlarının, sağlık durumlarında ciddi olumsuz etkilere yol açtığını ifade ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 21:16
  1. grev
  2. hapishane
  3. İsrail
  4. jammer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Beşiktaş: 7 (Maç sonucu)
    1. Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor:..
    2. Beşiktaş Rize'ye patladı! Tam 9 gol
    3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    4. Yaralı akbaba tedavi altına alındı
    5. "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin..
    6. Mahkemede kan donduran ifadeler! Palu..
    7. Hüseyin Eroğlu: “Rakip takım katı bir..
    8. Serhat Gülpınar: “Puan farkının..
    9. Erdoğan-Putin ortak basın toplantısı
    10. Erdoğan-Putin ortak basın toplantısı
    11. Bolivya Devleti Başkanı Türkiye’yi..
    12. BM'nin Libya'da insani ateşkes çağrısı..
    13. Sümeyye Boyacı, ABD'den altın madalya..
    14. Çoban: "Aramızda bir fark yok"
    15. Yargıtay'dan emsal karar! Maaşı düşene..
    16. Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası
    17. Meksika'da 2014 yılında kaybolan..
    18. YSK'dan çok kritik İstanbul toplantısı!
    19. Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü
    20. AÖF sınav giriş yerleri belli oldu |..
    21. Muhammet Nuri Kotanoğlu bronz madalya..
    22. Sudan’daki gösterilerde 7 kişi öldü, 2..
    23. Altay - Gazişehir Gaziantep maçının..
    24. Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
    25. BM yetkilisinden Hafter güçlerinin..
    26. Gümüşhane Belediye Meclisi ilk..
    27. 26. ISF Dünya Okul Sporları Futbol..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bizim asıl..
    29. İnegöl’de DEAŞ üyesi yakalandı
    30. Irak’tan ABD’nin "İran Devrim..
    İlber Ortaylı: İngiltere ile birlikte dünyada iki devletten birisiyiz
    İlber Ortaylı: İngiltere ile birlikte dünyada iki devletten birisiyiz
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    Muharrem İnce partisinin hata yaptığını kabul etti!
    Muharrem İnce partisinin hata yaptığını kabul etti!
    Firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'tan Erdoğan'a küstah tehdit
    Firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'tan Erdoğan'a küstah tehdit

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı
    Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı
    İstanbul'da makas daralıyor! AK Parti son oy farkını açıkladı
    İstanbul'da makas daralıyor! AK Parti son oy farkını açıkladı